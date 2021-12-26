В Кировоградской области двое детей провалились под лед. Спасти их не удалось.

Об этом сообщает сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в воскресенье, 26 декабря.

Несчастье произошло около 14:00 в пгт Завалля Головановского района на реке Южный Буг. Дети провалились под лед и исчезли.

В 15:30 спасатели нашли тело первого ребенка, а в 17:30 было найдено тело второго.

К поискам детей были привлечены восемь сотрудников ГСЧС, из которых трое являлись водолазами, а также три единицы техники, в том числе одна лодка.

Двое детей погибли, провалившись под лед в реке Южный Буг. Источник: ГСЧС Украины

Ранее "Страна" сообщала, что в Херсонской области игравшие на тонком льду дети утонули в пруду.

Также мы писали, что на водоеме в Житомирской области обнаружили тела супружеской пары, которая отправилась на рыбалку еще 4 декабря. Водолазы достали погибших из озера, которое расположено в селе Парипсы.

Кроме того, мы информировали, что из озера Тельбин в Киеве спасатели вытащили тонущую женщину, которая вышла покататься на коньках. Женщина была доставлена на берег и передана для оказания помощи бригаде скорой медицинской помощи.