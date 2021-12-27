В Бердянске Запорожской области двое депутатов городского и районного советов устроили драку из-за конфликта на дороге.

Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции.

По данным правоохранителей, один из депутатов был за рулем одного авто, а второй - пассажиром другого. Между ними произошел словесный конфликт. В ходе спора мужчина 1975 года рождения нанес несколько ударов по голове своему оппоненту 1978 года рождения. Таким образом оба депутата, находясь возле торгового центра, выясняли, кто имеет преимущество на дороге.

В полиции установили, что оба участника являются депутатами Бердянского городского и районного советов от разных партий.

Также правоохранители добавили, что один из мужчин после драки обратился в Бердянскую городскую больницу с травмами лица.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. ст. 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение). После получения результатов судебно-медицинской экспертизы правоохранители выберут окончательную правовую квалификацию события.

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