Новейший самолет МС-21-300 с крылом из российских композитных материалов выполнил первый полет.

Об этом сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на пресс-службу "Ростеха".

"Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода - филиала компании "Иркут". Полет прошел в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы.

МС-21-300/310 - среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевая особенность - крыло из композиционных материалов.

Разработка и производство российских полимерных композиционных материалов для крыла пассажирского самолета МС-21 началась после того, как США в сентябре 2018 года ввели торговые ограничения в отношении компании "АэроКомпозит".

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