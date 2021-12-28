В Италии 80-летний мужчина убил 61-летнюю жену-украинку из-за ее отказа ему в интиме.

Об этом сообщает издание Giornale Di Sicilia.

Убийство произошло в ночь с 25 на 26 декабря. Мужчина нанес жене четыре удара ножом в область сердца, что привело к мгновенной смерти.

Погибшую звали Наталья Киричек. Она жила в Италии последние 20 лет.

По данным издания, после убийства мужчина утром выгулял собаку, а потом рассказал о расправе над женой своему товарищу, но тот ему не поверил.

Мужчина также позвонил в ресторан, где работала его жена и сообщил, что она больше не придет на работу, потому что мертва.

Правоохранители обнаружили в доме окровавленное тело женщины. Продолжается следствие.

Ранее "Страна" сообщала, что в итальянском городе Кастельфранко ди Сотто, в провинции Пиза, в одном из коттеджей была найдена мертвой 29-летняя украинка Кристина Новак. Женщина пропала еще в ноябре прошлого года. Экспертиза показала, что смерть наступила от огнестрельного ранения.

Также мы писали, что в Италии нашли мертвой украинку, которая работала сиделкой и уже 20 лет жила в этой стране. Тело 58-летней женщины обнаружили в устье реки Тибр неподалеку от Рима. Правоохранителям не сразу удалось установить личность погибшей, ведь тело разложилось.