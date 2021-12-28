Российский бизнесмен и основатель Telegram Павел Дуров заявил, что его мессенджер сохраняет конфиденциальность данных пользователей, в отличие от WhatsApp и других приложений, которые, по словам предпринимателя, сотрудничают с американскими спецслужбами.

Об этом Павел Дуров заявил, опубликовав соответствующий пост в своем Telegram-аккаунте во вторник, 28 декабря.

Павел Дуров сослался на недавнее исследование издания The Record, в котором утверждается, что Telegram является одним из немногих мессенджеров, которые не злоупотребляют доверием пользователей.

"Telegram держит свое обещание сохранять конфиденциальность личных данных пользователей, в то время как такие приложения, как WhatsApp, в режиме реального времени предоставляют информацию о клиентах третьим лицам", - написал бизнесмен.

Кроме того, Дуров рассказал, что большинство приложений не могут гарантировать конфиденциальность данных пользователей, даже если бы они этого захотели.

Он объяснил, что разработчики мессенджеров, которые проживают в США, обязаны тайно внедрять в свои приложения бэкдоры (тайные входы), позволяющие американским спецслужбам получить доступ к секретным данным.

По словам предпринимателя, если инженер приложения заявит об этом публично, то его могут отправить в тюрьму.

"Я слышал, что наши конкуренты из США расстроены тем, что они не могут добиться такого же роста, как у Telegram, несмотря на то, что они вкладывают большие средства в маркетинг (то, во что Telegram никогда не приходилось инвестировать)", - написал предприниматель.

Дуров рассказал, что конкурентам удастся увеличить свою аудиторию и доходы, когда их действия начнут соответствовать маркетинговым заявлениям.

"До тех пор утечки данных и проблемы с безопасностью в их приложениях, к сожалению, останутся неизбежными", - добавил Павел Дуров.

Ранее "Страна" сообщала, что WhatsApp может дешифровать сообщения пользователей для их проверки модераторами. Они читают сообщения, на которые поступили жалобы, а также предшествующие им.

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