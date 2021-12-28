Киевские следователи сообщили подробности убийства главного врача одного из санаториев в Ровенской области, которое произошло в столице Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во вторник, 28 декабря.

"Таксист и его знакомый напали на "клиента", забрали его личные вещи, а после связали и оставили в лесополосе. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате асфиксии. За совершенное особо тяжкое преступление им грозит пожизненное заключение", - говорится в сообщении Нацполиции.

Напомним, что в Киеве задержали двух человек, причастных к совершению умышленного убийства 50-летнего жителя Ровенской области - главного врача одного из местных санаториев, тело которого с признаками насильственной смерти было найдено в лесополосе под Киевом. Согласно материалам следствия, преступление произошло вечером 20 декабря 2021 года.

"Благодаря слаженной работе всех подразделений полиции мы установили, что один из злоумышленников работал водителем службы такси. 20 декабря этого года вместе со своим знакомым он согласился подвезти потерпевшего в гостиницу. Понимая, что у мужчины могут быть при себе деньги, подельники спланировали преступление, и во время поездки иностранец нанес потерпевшему несколько ударов, от которых тот потерял сознание. Тогда нападавшие отобрали у врача его личные вещи, связали ему руки и ноги и в бессознательном состоянии оставили в лесополосе за пределами Киева", - сообщил начальник управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Сергей Махно.

Уроженцев другого государства, 1978 и 1985 годов рождения, задержали в порядке ст. 208 (задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.

Правоохранители установили местонахождение тела потерпевшего. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате асфиксии.

В полиции сообщили подробности убийства врача из Ровенской области. Источник: Нацполиция Украины

Подробности убийства врача из Ровенской области. Источник: YouTube

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве мужчина зарезал кухонным ножом прохожего, который вмешался в его конфликт с подругой.

Также мы писали, что под Киевом таксисту проломили голову камнем и пытались его зарезать.