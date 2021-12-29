Председатель Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зорькин заявил о том, что он не исключает возможности, что мораторий на смертную казнь в РФ может быть снят.

Вопросы о смертной казни разбираются в книге председателя КС РФ "Конституционное правосудие: процедура и смысл", электронный вариант которой опубликован на сайте суда.

По мнению автора, введение моратория в 1996 году стало уступкой ценностям, которые не свойственны российскому национальному правосознанию.

"То обстоятельство, что КС принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем", - написал Зорькин в своей книге.

Председатель КС РФ пишет, что формально смертная казнь в РФ не отменена — на нее действует бессрочный мораторий. Ввести запрет может только законодатель. Зорькин надеется, что "отход от права в сторону тех нравственных и религиозных воззрений, которые стоят на позициях принципиального отказа от смертной казни, пройдет для России успешно".

Также Зорькин считает, что дискуссия о смертной казни тесно связана с правовой ситуацией в стране; он надеется, что России удастся удержаться от ее возвращения.

Напомним, социологический опрос, который провели в августе текущего года показал, что больше половины украинцев (51%) поддерживают возобновление смертной казни в Украине, против возвращения высшей меры наказания 45% жителей нашей страны.

Кроме того, мы также сообщали о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился в будущем провести референдум об отмене смертной казни в стране.