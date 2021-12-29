В будущем году Государственная налоговая служба проведет документальные плановые проверки налогоплательщиков согласно соответствующему плану-графику.

На данный момент государственная налоговая служба опубликовала план-график документальных плановых проверок налогоплательщиков на 2022 год (по состоянию на 24.12.2021).

В плане предусмотрено:

раздел I "Документальные плановые проверки налогоплательщиков - юридических лиц" (4494 проверок);

раздел II "Документальные плановые проверки финансовых учреждений, постоянных представительств и представительств нерезидентов" (176 проверок);

раздел III "Документальные плановые проверки физических лиц" (1703 проверок);

раздел IV "Документальные плановые проверки налогоплательщиков - юридических лиц по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" (383 проверок).

Ранее в ГНС объяснили, почему штрафуют ФОПов, которые не хранят первичные фискальные документы.

Также сообщалось, что с 1 июля ГНС и Гоструда начали искать в Украине незадекларированных работников.