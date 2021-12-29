ГНС обнародовала график проверок налогоплательщиков Украины
В будущем году Государственная налоговая служба проведет документальные плановые проверки налогоплательщиков согласно соответствующему плану-графику.
На данный момент государственная налоговая служба опубликовала план-график документальных плановых проверок налогоплательщиков на 2022 год (по состоянию на 24.12.2021).
В плане предусмотрено:
- раздел I "Документальные плановые проверки налогоплательщиков - юридических лиц" (4494 проверок);
- раздел II "Документальные плановые проверки финансовых учреждений, постоянных представительств и представительств нерезидентов" (176 проверок);
- раздел III "Документальные плановые проверки физических лиц" (1703 проверок);
- раздел IV "Документальные плановые проверки налогоплательщиков - юридических лиц по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" (383 проверок).
Ранее в ГНС объяснили, почему штрафуют ФОПов, которые не хранят первичные фискальные документы.
Также сообщалось, что с 1 июля ГНС и Гоструда начали искать в Украине незадекларированных работников.
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