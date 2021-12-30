Позавчера ночью в Одессе в бильярдном клубе "Арена" на улице Посмитного возле Аркадии, застрелили криминального авторитета из близкого окружения покойного вора по кличке Лоту Гули – Назира Алиева. Киллера – Шохраддина Вагифа Оглы Гулиева, задержали на месте преступления.

"Страна" выяснила подробности убийства.

Предыстория вендетты - разборки между кланами

По информации источников "Страны" в прокуратуре, убийство произошло на почве разборок между крыльями одного криминального клана, который при жизни возглавлял Лоту Гули. Его застрелили 19 августа 2020 года в городе Серик под Анталией в Турции. Вора убил один из его самых ближних соратников, криминальный авторитет и кандидат в воры в законе Хаган Зейналов по кличке Хан Ахмедлинский.

Покойный вор Лоту Гули полностью доверял Хагану Зейналову, и явно не ожидал подвоха. Во время покушения на ужине в ресторане пятизведочного отеля Alva donna exclusive hotel spa, который ради влиятельного гостя был закрыт, Лоту Гули общался по телефону с очередным должником из Азербайджана. И сразу после завершения разговора получил два выстрела в голову от Хагана Зейналова.

Интересно, что охрана во время убийства отсутствовала. И именно это стало причиной дальнейших событий – убийства в Одессе советника Лоту Гули - Назира Алиева.

К слову, Лоту Гули застрелили в ходе давней криминальной войны между его кланом и командой также покойного вора в законе Ровшана Джаниева по кличке Ровшан Ленкоранский. Криминальные кланы никак не могли разобраться между собой в борьбе за контроль над азербайджанскими торговцами на рынках стран бывшего СНГ, а также над оптовыми поставками овощей, фруктов и зелени в РФ и Украину с Кавказа.

Впрочем, помимо контроля над рыночными торговцами, покойный Лоту Гули претендовал и на роль смотрящего над юго-западом Украины и конкретно, над Одессой и областью. В этом направлении Лоту Гули довольно преуспел, поставив смотрящими над городом Черноморском (бывший Ильичёвск) своего смотрящего по кличке Гном. Также он поставил смотрящего от себя и в Измаиле.

Лоту Гули контролировал две азербайджанские преступные группировки в Одессе, которые занимались грабежами, разбоями и квартирными кражами.

После смерти Лоту Гули его криминальная империя начала давать течь – уже через две недели после его погребения, азербайджанские общины СНГ постановили не платить дань его преемникам.

А в самом криминальном клане начались серьезные разборки – одно крыло банды начало обвинять другое в заказе убийства шефа.

Именно это и стало причиной стрельбы в бильярдном клубе "Арена" в Одессе.

Один из ближних соратников покойного Лоту Гули – Шохраддин Вагиф Оглы Гулиев и застрелил советника Лоту Гули – Назира Алиева.

Шохраддин Вагиф Оглы Гулиев

По информации "Страны" в прокуратуре, Гулиев уже дал показания и заявил, что был на месте убийства своего шефа Лоту Гули. По его словам, он поклялся отомстить Назиру Алиеву за смерть Лоту Гули, так как был уверен, что именно тот подстроил покушение на вора в законе в 2020 году.

Якобы, именно Назир Алиев будучи ближайшим советником Лоту Гули, распустил охрану перед убийством своего шефа и лично координировал действия киллера.

Поклялся отомстить за босса

Шохраддин Вагиф Оглы Гулиев готовился к мести довольно долго – по его словам, он поклялся отомстить за своего босса на его могиле.

Около месяца назад он прилетел в Молдавию из России. Там приобрел пистолет Luger model 85. Затем выехал в Одессу, пистолет спрятал в сиденье автомобиля.

Выслеживал свою жертву довольно долго – около трех недель, проживая в это время на съемной квартире возле железнодорожного вокзала в Одессе, а затем на улице Солнечной.

После того, как Шохраддин Гулиев вычислил место, где любил отдыхать Назир Алиев – бильярдный клуб "Арена", он решился на месть. Зайдя в заведение, без лишних слов он дважды выстрелил в бывшего советника Лоту Гули – Назира Алиева, но промахнулся, попав первым выстрелом в постороннего человека. Зато второй выстрел был результативным – он прострелил Назиру Алиеву голову.

И был тут же задержан клиентами клуба и охраной. Впрочем, Гулиев особо и не сопротивлялся. И сразу заявил прибывшим полицейским, что убийство Алиева было местью за Лоту Гули.

По факту убийства полицией открыто уголовное производство по ст.115 – умышленное убийство.