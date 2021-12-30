Минюст России пополнил список СМИ-иноагентов еще несколькими фамилиями.

Об этом сообщают данные министерства юстиции Российской Федерации в четверг, 30 декабря.

Реестр СМИ-иноагентов пополнился на восемь физических лиц. Предыдущее расширение списка произошло 3 декабря, тогда иноагентами признали пять человек.

В список Минюста РФ включены:

писатель Виктор Шендерович;

участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина;

галерист Марат Гельман;

журналист, основатель журнала "Холод" Таисия Бекбулатова;

Елена Владыкина (журналист признанного СМИ-иноагентом "Север.Реалии");

Иван Беляев (редактор признанного СМИ-иноагентом "Радио Свобода", победитель телешоу "Своя игра";

Андрей Алексеев.

Теперь в реестре СМИ-иноагентов 111 физических и юридических лиц. Большая часть из них была добавлена в реестр в 2021 году.

В сообщении на сайте Министерства юстиции говорится, что решение было принято по причинам, указанным в документах, "поступивших от уполномоченных органов государственной власти".

"В частности, согласно полученным сведениям, указанные лица систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование", - говорится в сообщении.

От кого, в каких целях и в каком размере попавшие в реестр люди получают деньги, Минюст в деталях не сообщил.

"Родина поздравила и с Новым годом, и с юбилеем, я теперь "иностранный агент", - прокомментировал решение галерист Гельман, которому 24 декабря исполнился 61 год.

В России расширили реестр иноагентов. Источник: данные Минюста РФ

Ранее "Страна" сообщала, что главного редактора оппозиционной российской "Новой газеты" Дмитрия Муратова, который получил Нобелевскую премию мира, в РФ могут признать "иностранным агентом".

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