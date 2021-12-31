Специалисты Главного управления Государственной налоговой службы (ГНС) в Черновицкой области дали разъяснения, какой документ предприниматель, который не использует регистратор расчетных операций (РРО), должен предоставить покупателям.

Об этом сообщает пресс-центр ГНС в Черновицкой области.

По данным пресс-центра, РРО и расчетные книги не применяются при продаже товаров (предоставлении услуг) плательщиками единого налога (физическими лицами - предпринимателями), которые в соответствии с НКУ относятся к группам плательщиков единого налога, не применяющих РРО (п. 6 ст. 9 Закона № 265/95-ВР "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг").

Субъекты хозяйствования, осуществляющие расчетные операции в наличной и/или в безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т. п.) при продаже товаров (услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также операции по приему наличных для дальнейшего их перевода обязаны предоставлять в бумажной и/или электронной форме покупателю товаров (услуг) по его требованию чек, накладную или другой расчетный документ, удостоверяющий передачу права собственности на них от продавца к покупателю с целью выполнения требований Закона № 1023-ХІІ "О защите прав потребителей" (п. 15 ст. 3 Закона № 265).

Нарушение данного правила влечет за собой ответственность, предусмотренную Законом № 1023, но не может быть основанием для применения к нарушителю административных или финансовых санкций, предусмотренных законодательством по вопросам налогообложения.

В случае непредоставления по требованию покупателя товаров (услуг) соответствующего документа предприниматели, которые платят единый налог, привлекаются к ответственности, предусмотренной Законом № 1023.

Следовательно, предприниматель - плательщик единого налога, имеющий право не применять РРО и/или ПРРО, обязан предоставить в бумажной и/или электронной форме покупателю товаров (услуг) по его требованию чек, накладную или другой расчетный документ, удостоверяющий передачу права собственности на них от продавца к покупателю.

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