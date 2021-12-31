В США в рамках благотворительной программы по поддержке малообеспеченных семей Habitat for Humanity компания Alquist создала дом, напечатанный на 3D-принтере.

Об этом сообщает CNN.

Внешне этот дом не отличается от типичного дома в США. Объект площадью 111 квадратных метров напечатали в окрестностях города Уильямсберг, штат Вирджиния. В основе конструкции - каркас из бетона. Застройщики уверяют, что материал обладает долгосрочными преимуществами — хорошо сохраняет температуру и устойчив к повреждениям. На его постройку потратили всего 12 часов, вместо четырех недель, как для обычного дома.

Habitat for Humanity не дарят, а продают дома малообеспеченным семьям по низким ценам в беспроцентную ипотеку. Первыми такой дом получили Эйприл Стрингфилд и ее 13-летний сын.

Благодаря принтерам стоимость строительства сократилась на 15 процентов. В доме есть три спальни и две ванные комнаты, также имеются разнообразные умные домашние системы. Разработанные алгоритмы не только следят за безопасностью, но и управляют датчиками света, воды и отопления, снижая коммунальные расходы.

В перспективе дом планируют оснастить солнечными батареями.

Также в доме установили компактный 3D-принтер, позволяющий владельцам печатать различные необходимые детали — от дверных ручек до выключателей. В новый дом семья заселилась перед Рождеством.

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