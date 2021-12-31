Вчера состоялся телефонный разговор президентов США и России. Инициатором на этот раз стал Владимир Путин - обычно раньше Джо Байден звонил первым.

Предметом разговора была Украина и предложения России по деэскалации с НАТО.

Анализируем, о чем поговорили президенты.

Позиция США

Сперва короткое сообщение выпустил Белый дом. Там говорилось о том, что Россия должна "остановить вторжение" в Украину, иначе со стороны США последует "решительный ответ". Но далее Байден поприветствовал предстоящие в январе переговоры и заявил, что нужна деэскалация.

Позже на брифинг вышла пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она многие моменты конкретизировала. По ее словам, Байден обрисовал перед Путиным два варианта развития событий.

"Один - это дипломатический путь, ведущий к деэскалации ситуации, а другой - путь, который больше ориентирован на сдерживание, включая серьезные издержки и последствия, если Россия решит продолжить вторжение в Украину. Они включают в себя экономические издержки, включают увеличение численности сил НАТО в странах-союзниках, а также дополнительную помощь Украине, позволяющую ей и дальше защищать себя и свою территорию", - заявила Псаки.

Другими словами, воевать за Украину Америка не будет, что еще раз подтвердили у Байдена словами "защищать себя".

Американцы в унисон россиянам заявили о том, что предстоящие в январе переговоры должны быть ориентированы на результат. Но Байден заявил, что все ключевые моменты будет обсуждать со своими союзниками - с чем Путин, по данным Белого дома, отнесся с пониманием.

Далее были затронуты предложения России к США и НАТО. "Оба лидера признали, что есть области, в которых мы могли бы добиться значительного прогресса, а также сферы, где соглашения вероятно невозможны. Предстоящие переговоры определят более точно контуры каждой из этих категорий", - заявила Псаки.

На уточнение этих вопросов есть еще десять дней до начала предметных переговоров. За это время стороны проделают подготовительную работу, сказали в администрации Байдена.

Видимо, это и была главная цель нынешнего созвона президентов - определить круг вопросов, которые первым делом будут обсуждаться между Россией и США в Женеве. По крайней мере, у этого предположения есть куда более практический смысл, чем в очередных угрозах санкциями или напоминании о "красных линиях".

Подтвердила это и Псаки: "Основная цель звонка заключалась в том, чтобы задать своего рода тон и определить суть предстоящих дипломатических встреч". И определить, какие вопросы будут рассматриваться на разных переговорных площадках: между Россией и США, какие - у Москвы с НАТО и ОБСЕ.

Характерно, что вопросы по всем трем трекам распределяли Путин и Байден. То есть роль американцев здесь, несмотря на заверения о консультациях с союзниками, будет ключевой.

Позиция Кремля

У Путина также говорят, что нынешний звонок был подготовкой к январским переговорам по предложениям России.

"Результатом совместной работы должны стать твердые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ", - заявили в Кремле.

Байден, по данным российской стороны, заявил в этом контексте, что "у Вашингтона нет намерений развёртывать на территории Украины ударные наступательные вооружения.

В России подтвердили, что Байден грозил санкциями в случае эскалации ситуации вокруг Украины. На что Путин "дал исчерпывающий ответ", что "это стало бы серьезнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений".

Помимо официального пресс-релиза пояснения к разговору дал помощник Путина Юрий Ушаков. Он уточнил, что переговоры не должны длиться долго.

"Переговоры по гарантиям не должны перерасти в болтовню, ждем не сам процесс, а результаты, будем ждать 2-3 раунда, а дальше - делать выводы", - сказал Ушаков.

Также Путин, с его слов, сообщил Байдену, что Россия будет вести себя так, как вели бы себя США в вопросах обеспечения безопасности у своих границ. Американский президент же говорил российскому, что нельзя допустить ядерной войны, которую "невозможно выиграть".

Важный момент - в России ключевыми рассматриваются прямые переговоры с американцами в Женеве. Судя по тональности заявлений, от консультаций с НАТО и ОБСЕ какого-то особенного конструктива никто не ждет.

Пять выводов

1. Цель этого разговора - провести дипломатическую артподготовку к предстоящим в январе переговорам. Сфокусировать их на темах, которые имеют перспективы. И распределить, что будет обсуждаться между американцами и русскими напрямую, а что - через НАТО и ОБСЕ.

2. Среди наиболее реалистичных тем уже можно выделить отказ от размещения ударных вооружений в Украине, о чем заявил Байден по версии российской стороны. Видимо, этот вопрос и будет одним из ключевых на январских переговорах.

3. Очень важный момент - это диалог о санкциях за нападение на Украину.

Байден заявил, что в случае вторжения введут экономические ограничения против России и начнут увеличивать группировку НАТО у ее границ. Но характерен ответ Путина: в Кремле пригрозили США разрывом отношений.

4. При этом диалог пока не отброшен. США подтвердили, что в предложениях России есть приемлемые пункты, которые будут обсуждаться на переговорах. Можно предположить, что если на этом направлении действительно будет прогресс, угроза эскалации резко снизится.

5. В этот раз стороны ничего не говорили о Минских соглашениях - хотя на предыдущей встрече данная тема была одной из основных. Но вряд ли это значит, что вопрос урегулирования на Донбассе поставили на паузу. Остановка усилий США здесь была бы для Москвы очевидным сигналом, что к разрядке американцы реально не готовы. А это бы сделало бессмысленными остальные переговоры.