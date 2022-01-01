Марш сторонников Бандеры в Киеве. Фото
Марш сторонников Бандеры в Киеве. Фото "Страны"

Сегодня в Киеве пройдет факельное шествие в честь основателя ОУН Степана Бандеры. 1 января ему исполняется 113 лет. 

Подобным образом день рождения Бандеры националисты праздную каждый год. Сегодня шествие начинается в 17:00 от парка Шевченко в столице. Отдельные группы ультраправых сообщают, что марш направится к Офису президента. 

Отметим, что в прошлом году это мероприятие было крайне малочисленным и собрало несколько сот человек. Но и в этом масштабе оно вызвало дипломатический скандал: посол Израиля возмутился маршу и назвал Бандеру пособником нацистов

После этого радикалы из "С14" пикетировали посольство Израиля и оскорбляли дипломата. 

"Страна" следит за очередным шествием в честь Степана Бандеры. 

17:49  На главном плакате марша изображен пылающий Кремль, а на его фоне - именинник. Креатив  фастовского филиала "Свободы". 

17:45  Как раздают факелы перед началом шествия. 

17:41  Участники начали формировать колонну для начала шествия. Организаторы раздают факелы, которые нужно будет зажечь.

17:38  Факельное шествие, которое еще не началось в Киеве, уже идет в родном городе Зеленского - Кривом Роге.

17:33  Участники марша обнажили сабли.

17:29  В парке Шевченко сейчас порядка 500-700 человек. В основном - сторонники "Свободы" и "Правого сектора". 

17:25  Лозунги сторонников Бандеры в этом году предсказуемы. Во-первых, песня "Батько наш Бандера", во-вторых коммунистическая речевка "Никто не забыт и ничто не забыто". 

17:18 В парке Шевченко уже собираются участники марша в честь 113-летия Степана Бандеры.

 

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