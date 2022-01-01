В польском городе Калиш 25-летний украинец получил травмы в результате взрыва петарды. Сейчас врачи пытаются спасти его глаз.

Об этом сообщает в субботу, 1 января, польское издание PortalSamorządowy со ссылкой на слова Павла Гавроньского - представителя больницы, куда госпитализировали пострадавшего украинца.

По словам представителя медучреждения, где находится на лечении гражданин Украины, мужчина получил тяжелые травмы в результате взрыва. Медики прилагают усилия, чтобы сохранить ему глаз, но пока не дают никаких гарантий.

"У гражданина Украины рваная рана века. Медики пытаются спасти мужчине глаз", - заявил Гавроньский.

В новогодние праздники и не только часто появляются новости о травмах из-за неосторожного обращения с петардами. Так, ранее "Страна" сообщала, что во Львовской области в результате взрыва петарды получил тяжелую травму руки шестилетний мальчик. Ребенку оторвало четыре пальца в момент игры с этим опасным предметом.

Также мы писали, что под Одессой на уроке в школе в руках у ученика взорвалась петарда, и ученик остался без пальца.

Кроме того, мы информировали, что в Харькове ребенок лишился пальцев, а также получил ожоги лица и контузию в результате взрыва петарды. Врачи оказали ребенку всестороннюю медицинскую помощь.