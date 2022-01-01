Известная российская блогерша Настя Ивлеева и телеведущая Ксения Собчак в своих Instagram-аккаунтах опубликовали селфи после новогодней ночи. При этом знаменитости не использовали фильтры и ретуширование снимков.

Судя по опухшим лицам, российские звезды отметили Новый год шумно и явно не без употребления горячительных напитков. Фотографии появились в Instagram Собчак и Ивлеевой в субботу, 1 января.

"Привет, ромашки. 1 января вообще есть вариант проснуться не с куриной ж@пой вместо лица? Я правильно полагаю, мы же худеем и не пьем завтра?" - написала блогер Ивлеева.

На прикрепленном фото у Насти невооруженным глазом заметны мешки под глазами и общая отечность лица.

А на селфи Собчак телеведущая предстала с красным носом и в постели.

"Без фильтров утром 1-го тебе", - гласит подпись на ее снимке.

Собчак и Ивлеева показали свои опухшие лица после новогодней ночи. Источник: Instagram

Ранее "Страна" сообщала, что известная российская телеведущая и экс-кандидатка в президенты Российской Федерации Ксения Собчак участвовала в дрэг-шоу своей коллеги по цеху Анастасии Ивлеевой. Во время мероприятия женщины устроили соревнования по танцам и страстно поцеловались прямо на сцене.

Также мы писали, что блогершу Настю Ивлееву внесли на сайт "Миротворец" и запретили ей въезжать в Украину.

Кроме того, мы информировали, что Ксения Собчак съязвила по поводу бывшей "татушки" Юлии Волковой, которая намеревалась идти в политику и при этом не знает о законе Димы Яковлева.