"С куриной ж@пой вместо лица". Собчак и Ивлеева показали себя без фильтров после встречи Нового года. Фото
Известная российская блогерша Настя Ивлеева и телеведущая Ксения Собчак в своих Instagram-аккаунтах опубликовали селфи после новогодней ночи. При этом знаменитости не использовали фильтры и ретуширование снимков.
Судя по опухшим лицам, российские звезды отметили Новый год шумно и явно не без употребления горячительных напитков. Фотографии появились в Instagram Собчак и Ивлеевой в субботу, 1 января.
"Привет, ромашки. 1 января вообще есть вариант проснуться не с куриной ж@пой вместо лица? Я правильно полагаю, мы же худеем и не пьем завтра?" - написала блогер Ивлеева.
На прикрепленном фото у Насти невооруженным глазом заметны мешки под глазами и общая отечность лица.
А на селфи Собчак телеведущая предстала с красным носом и в постели.
"Без фильтров утром 1-го тебе", - гласит подпись на ее снимке.
Собчак и Ивлеева показали свои опухшие лица после новогодней ночи. Источник: Instagram
Ранее "Страна" сообщала, что известная российская телеведущая и экс-кандидатка в президенты Российской Федерации Ксения Собчак участвовала в дрэг-шоу своей коллеги по цеху Анастасии Ивлеевой. Во время мероприятия женщины устроили соревнования по танцам и страстно поцеловались прямо на сцене.
Также мы писали, что блогершу Настю Ивлееву внесли на сайт "Миротворец" и запретили ей въезжать в Украину.
Кроме того, мы информировали, что Ксения Собчак съязвила по поводу бывшей "татушки" Юлии Волковой, которая намеревалась идти в политику и при этом не знает о законе Димы Яковлева.