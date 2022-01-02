На жизнь премьер-министра Гаити Ариэля Анри во время празднований 218-летней годовщины независимости республики в городе Гонаив на севере страны было совершено неудачное покушение неизвестными лицами.

Об этом сообщает в воскресенье, 2 января, телеканал teleSUR.

По данным телеканала, после выхода Ариэля Анри из храма, где проходила служба по случаю праздника, поблизости раздалось несколько выстрелов.

Охрана сразу отвела премьер-министра в безопасное место, он не пострадал.

Отмечается, что в результате перестрелки по меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения. Ряд торжественных мероприятий был отменен.

Напомним, что 7 июля 2021 года испаноязычные киллеры застрелили президента республики Гаити Жовенеля Моиза. Последними словами президента перед гибелью были: "Моя жизнь в опасности. Спасите меня!"

Ранее "Страна" сообщала, что связь американского антинаркотического ведомства DEA с предполагаемыми убийцами президента Гаити Жовенеля Моиза подтвердили. В частности, один из подозреваемых оказался информатором агентства.

Также мы писали, что США признали, что шесть убийц президента Гаити проходили военную подготовку по программам Пентагона.