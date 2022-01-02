Сооснователь Monobank и бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что массовый сбой в созданном его командой сервисе регистратора расчётных операций Checkbox продолжается. Он пообещал предпринимателям покрыть штрафы от налоговой службы из своего кармана.

Об этом Дмитрий Дубилет сообщил в своем Telegram-аккаунте в воскресенье, 2 января.

"Мой самый страшный кошмар с Checkbox продолжается. Сегодня он снова работает с перебоями", - написал Дубилет.

"Я обещаю всем предпринимателям, что если налоговая таки оштрафует вас из-за неработающего Checkbox, мы покроем эти штрафы из своего кармана. (Хотя я уверен, что налоговая войдет в положение и не будет, конечно, этого делать. Но я понимаю, что в нашей стране может произойти все что угодно)", - заявил бизнесмен.

Дубилет призвал предпринимателей не останавливать торговлю и все равно проводить сделки.

"Более того, наша служба поддержки в любом случае поможет вам пост-фактум внести все данные в кассу (если вы их записывали, например, на листочке). Я понимаю, что это не умаляет нашей вины. Но я прошу вас хотя бы не переживать из-за возможных штрафов. Наша команда, вроде бы, нашла причины сбоя, и завтра все должно работать стабильно… Но я понимаю, что я вчера писал ровно то же самое…", - написал Дубилет.

Checkbox - это программный регистратор расчётных операций, рассчитанный на три группы пользователей: малый бизнес, интернет-магазины и сервисы, а также средний и крупный бизнес в ритейле.

Народный депутат "Слуги народа" Максим Бужанский отреагировал на заявление Дубилета.

"Оказалось, что не выдержав нагрузки РРО (регистраторов расчетных операций), легли сервера эквайринговой системы Дмитрия Дубилета. В связи с чем, несколько вопросов.

Нет ли в том, что Дубилет-младший является одним из операторов РРО, некоторого конфликта интересов, учитывая, что он работал министром в момент его введения?

Кто возместит ущерб предпринимателям, если налоговая все таки массово оштрафует их за нарушение отчётности?

Кто возместит ущерб бюджету, если предприниматели за эти пару дней (продавцы пиротехники, например), выйдут за пределы лимитов своих фоповских групп, а налоговая этого физически не увидит из за того, что Дубилет сэкономил на серверах?" - написал Бужанский в своем Telegram.

Ранее "Страна" сообщала, что в налоговой рассказали, какой документ предприниматель должен предоставить покупателям, если не пользуется РРО.

Также мы писали, что в налоговой определили важные даты и цифры для ФОПов в 2022 году.