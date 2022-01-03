В Мариуполе полиция расследует причины смерти водителя "Шевроле Авео", который не справился с управлением и врезался в дерево. После столкновения мужчину выбросило через лобовое стекло прямо на дорогу, где его переехал автомобиль ВАЗ.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в понедельник, 3 января.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 2 января, примерно в 23:08 по улице Таганрогской в ​​Левобережном районе г. Мариуполя.

На месте работали следователи областного главка полиции Донбасса, а также экипаж патрульной полиции и судмедэксперт.

28-летний водитель автомобиля "Шевроле Авео" скончался на месте аварии. Автомобиль ВАЗ, совершивший наезд на пострадавшего, уехал, не остановившись.

Полицейские устанавливают личность водителя. Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Окончательная правовая оценка события будет дана после получения выводов экспертизы.

В Мариуполе водитель погиб в ДТП. Источник: пресс-служба Нацполиции

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