В Канаде Верховный суд провинции Онтарио присудил семьям жертв погибших в авиакатастрофе самолета МАУ под Тегераном 107 миллионов канадских долларов (около 2 млрд 289 млн гривен).

Об этом сообщает CBC News.

В мае судья Высшего суда Онтарио Эдвард Белобаба постановил, что уничтожение коммерческого самолета вскоре после взлета в Тегеране было преднамеренным террористическим актом.

Согласно заявлению их адвоката Марка Арнольда, шесть членов семьи, которым была присуждена компенсация по суду, потеряли супругов, братьев и сестер, детей, племянниц и племянников на борту рейса 752. Они подали гражданский иск против Ирана и других официальных лиц, которые, по их мнению, виноваты в катастрофе.

Решением от 31 декабря суд решил, что $100 млн компенсации должны быть разделены между истцами. Согласно решению, членам семьи был присужден еще 1 миллион долларов компенсации за потерю заботы и общения и $6 млн за боль и страдания.

Адвокат семей погибших Арнольд сказал, что его команда будет стремиться захватить иранские активы в Канаде и за рубежом. Он сказал, что у Ирана есть нефтяные танкеры в других странах, и его команда будет пытаться захватить все, что может, чтобы выплатить задолженность семьям.

Напомним, Иран преследовал семьи жертв катастрофы крушения рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины" в небе над Тегераном.

Также сообщалось, что Иран отказался выплачивать деньги семьям жертв сбитого под Тегераном "Боинга".