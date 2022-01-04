20 августа прошлого года в Херсоне рухнул самый высокий флагшток в области, который был установлен ко Дню независимости Украины.

Сегодня с места падения херсонского флагштока появились фотографии и видео.

На кадрах можно заметить, что восстанавливать рухнувший флагшток никто не стал. Вместо этого у забора разместили изображение флагштока.

Чтобы жители Херсона не забывали, какой замечательный флагшток упал в августе в их городе.

Напомним, флагшток устанавливали в рамках Всеукраинской программы, в ходе которой гигантские флаги должны были появиться во многих городах Украины. Задумывалось, что в Херсоне высота конструкции будет достигать 50 метров. Однако в пятницу, двадцатого августа, что-то пошло не так, и конструкция рухнула. В результате падения флагшток проломил крышу припаркованному рядом автомобилю Lexus.

Как выяснилось позже, автомобиль Lexus, на который в Херсоне рухнул гигантский флагшток, принадлежал начальнику управления строительства и финансового обеспечения местной облгосадминистрации Виталию Караваеву. Он приехал на место, чтобы проконтролировать, как идет строительство.