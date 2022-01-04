Умер экс-повар Кремля Виктор Беляев, который готовил для российских президентов Владимира Путина и Бориса Ельцина. Ему было 64 года.

Об этом близкие Беляева сообщили на его странице в Facebook.

Беляев был президентом национальной ассоциации кулинаров России, 30 лет работавший шеф-поваром в Кремле.

"С прискорбием сообщаем о кончине нашего друга, коллеги, папы, дедушки, шефа и прекрасного человека! Мы хотим, чтобы он запомнился жизнерадостным", - говорится в сообщении родных мэтра на его странице в Facebook.

Виктор Беляев стал наставником для многих калининградских поваров. Он также был в числе тех, кто тестировал специальное футбольное меню, разработанное в преддверии ЧМ-2018. Он входил в состав жюри гастрономической премии "Пумперникель".

Информацию о смерти Виктора Беляева также подтвердили в Национальной ассоциации кулинаров. "Для нас Виктор Беляев был хорошим наставником, прекрасным коллегой, отличным другом и самым добрым поваром. С его именем связываются самые громкие кулинарные мероприятия. Он был человеком без лицемерия правильным и верным своему делу. И сегодня все кулинары России скорбят о том, что мы потеряли поистине великого человека", - отметили в ассоциации.

Как писала "Страна", российского бизнесмена и владельца сети ресторанов в Санкт-Петербурге Евгения Пригожина также называют "поваром Путина". В январе 2021 года социальные сети Facebook и Twitter заблокировали аккаунты российского бизнесмена, а США ввели против него санкции в декабре 2016 года наравне с другими чиновниками и бизнесменами из РФ.

В феврале ФБР объявило в розыск "повара Путина", у Пригожина опубликовали его адрес и потребовали награду в $250 000.