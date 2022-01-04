На межбанковском рынке курс валюты снизился на 6 копеек до 27,38 грн/дол по сравнению с предыдущим банковским днем. А в четверг, 30 декабря, курс составлял 27,32 гривен за 1 доллар.

Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на участников валютного рынка во вторник, 4 января.

По словам участников, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,34-27,36 грн/дол, затем котировки снизились до 27,27-27,30 грн/дол, после чего установились на уровне 27,38-27,40 грн/дол.

Курсы межбанка, по данным "Минфина" 4 января были следующими: доллар - коридор 27,25 - 27,45 грн, евро - коридор 30,70 - 31,00 грн.

Добавим, что с начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 0,21%, с 27,32 грн/дол до 27,38 грн/дол. В 2021 году курс гривны на межбанке укрепился на 3,49%, с 28,31 грн/дол до 27,32 грн/дол.

Как сообщала "Страна", в конце декабря 2021 года доллар подорожал, несмотря на валютные продажи госбанков под ОВГЗК.

Курс продолжит расти каждый день. Так, доллар резко подорожал перед новогодним праздниками. В 2022 году казначеи не ждут большой активности на торгах из-за новогодних каникул, на которые ушла часть бизнеса. Старт межбанка прогнозируется в широком диапазоне - 27,30-27,35 грн/$. При этом финансисты не исключают резких скачков курса из-за небольших объемов торгов, и выходов Нацбанка на рынок.

Ранее "Страна" сообщала, что НБУ определил график работы банковской системы на праздники в 2022 году.