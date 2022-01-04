Сегодня, 4 января, исполняется ровно 122 года со дня рождения известного американского орнитолога Джеймса Бонда, который непосредственно связан с "агентом 007" известного британского писателя Яна Флеминга.

Об интересной истории создания персонажа поведали на Facebook-странице Чернобыльского радиационно-экологичного биосферного заповедника.

"4 января 1900 родился известный американский орнитолог Джеймс Бонд (James Bond). Детство и юность он провел в Великобритании, где учился в Кембриджском Университете. Объектом его научных интересов были птицы островов Карибского моря (Вест-Индия, как их называли во времена европейской колонизации). В 1936 году опубликована его книга "Birds of the West Indies" (Птицы Вест-Индии), долгое время являвшаяся единственным источником информации по птицам этого региона и вышедшая в нескольких переизданиях", - сообщает музей о реальном орнитологе, имя которого британский писатель Ян Флеминг заимствовал для создания "агента 007" в его "бондиане".

Идея назвать главного культурного героя Холодной войны Джеймсом Бондом пришла в голову писателю в 1952 году на Ямайке, когда он занимался журналистикой и начинал работать над книгой "Казино Рояль".

Во время Второй мировой войны он проходил службу в управлении разведки ВМФ Великобритании. Занимался разработкой мер по дезинформации, планировал операции британских коммандос, отвечал за сотрудничество с разведкой США. После ухода в отставку он задумал написать роман о шпионах. Опыта у него было достаточно, прототипов для главных героев он подобрал из коллег по военной службе. Оставалась малость – найти имя главному герою.

Как настоящий английский джентльмен, Ян Флеминг был страстным бердвотчером (наблюдатель за птицами - Ред.). И для своих наблюдений на Ямайке использовал книгу Джеймса Бонда. Имя американского орнитолога ему показалось таким обычным, что Флемминг позаимствовал его для главного героя своей первой книги "Казино "Рояль".

Знакомство между Яном Флемингом и Джеймсом Бондом произошло позже – в 1964 году. Писатель подарил ему свой новый роман с надписью: "Настоящему Джеймсу Бонду от похитителя его личности".

В фильме "Умри, но не сейчас" (2002) агент 007 попадает на Кубу под легендой орнитолога, имея при себе книгу настоящего Джеймса Бонда "Птицы Вест-Индии".

В сериале Мисс Марпл Агаты Кристи (эпизод Карибская тайна) создана ситуация знакомства Мисс Марпл и Яна Флеминга на Ямайке. Ян пишет роман и ищет имя главного героя, также посещает лекции орнитолога Джеймса Бонда.

Как писала "Страна", актер Дэниел Крейг стал иконой британской культуры, сыграв Джеймса Бонда в пяти фильмах про агента 007. Он попрощался с ролью в сентябре 2021 года, а на "Аллее славы" в Голливуде появилась звезда в его честь.

Напомним также, что в октябре 2020 года умер главный Джеймс Бонд в мире кино Шон Коннери.