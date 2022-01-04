В Житомирской области спасатели помогли молодому человеку, который провалился под лед.

Об этом сообщает в Facebook Государственная служба спасения и чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины во вторник, 4 декабря.

В ГСЧС рассказали, что в понедельник, 3 января, спасатели получили уведомление о том, что на местном водоеме пгт Брусилово на льду находится человек. Об этом проинформировал сам потерпевший, который не мог выбраться из ледяной ловушки из-за сильного ветра и темноты.

По прибытии бойцов ГСЧС выяснилось, что потерпевший находился в мокрой одежде, потому что провалился под лед. Он находился в беседке посреди водоема, в 150 метрах от берега.

С помощью лодки бойцы ГСЧС транспортировали его на берег и передали спасенного с признаками переохлаждения медикам. После оказания неотложной помощи молодого человека доставили в местную больницу.

Парня с признаками переохлаждения спасатели транспортировали на берег. Источник: Facebook/ГСЧС Украины

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