В Украине вступил в силу закон об электронных коммуникациях. Что изменилось для пользователей Интернета
В Украине с 1 января 2022 вступил в силу Закон "Об электронных коммуникациях", принятый Верховной Радой 16 декабря 2020 года.
Об этом сообщает соответствующий документ на сайте Верховной Рады Украины.
Согласно Закону, операторы должны предоставлять абоненту информацию о минимальной, средней и максимальной скорости интернета.
В Законе определено, что универсальные электронные коммуникационные услуги широкополосного доступа к сети Интернет в фиксированном месте должны обеспечивать скорость в соответствии с показателями и параметрами, установленными центральным органом исполнительной власти в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра.
Эти показатели устанавливаются на уровне, достаточном для поддержания доступа потребителей к таким услугам (сервисам):
- электронная почта;
- поисковые системы, позволяющие осуществлять поиск всех типов информации;
- основные электронные средства обучения и образования;
- средства массовой информации в сети Интернет;
- электронная коммерция;
- интернет-банкинг;
- доступ к услугам электронного правительства (электронных административных услуг);
- социальные сети и сервисы обмена сообщениями в сети Интернет;
- голосовые и видеосоединения.
Впервые предусмотрена детальная процедура урегулирования споров при посредничестве регулятора - как между несколькими поставщиками услуг, так и между пользователями и поставщиками.
Кроме этого, документ предусматривает технологическую нейтральность - возможность оператора на свое усмотрение выбирать технологию (например, 3G или LTE) для применения на его частотах.
Ранее "Страна" сообщала, что нардепы хотят обязать интернет-провайдеров раскрывать данные о деятельности пользователей. Согласно документу, провайдеры телекоммуникаций обязаны за собственные средства устанавливать в своих сетях техническое обеспечение, необходимое для проведения негласных следственных (розыскных) действий.
Также мы писали, что в Минцифры просят из бюджета 5,5 млрд ради обеспечения доступом к скоростному интернету жителей украинских сел.