В Украине с 1 января 2022 вступил в силу Закон "Об электронных коммуникациях", принятый Верховной Радой 16 декабря 2020 года.

Об этом сообщает соответствующий документ на сайте Верховной Рады Украины.

Согласно Закону, операторы должны предоставлять абоненту информацию о минимальной, средней и максимальной скорости интернета.

В Законе определено, что универсальные электронные коммуникационные услуги широкополосного доступа к сети Интернет в фиксированном месте должны обеспечивать скорость в соответствии с показателями и параметрами, установленными центральным органом исполнительной власти в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра.

Эти показатели устанавливаются на уровне, достаточном для поддержания доступа потребителей к таким услугам (сервисам):

электронная почта;

поисковые системы, позволяющие осуществлять поиск всех типов информации;

основные электронные средства обучения и образования;

средства массовой информации в сети Интернет;

электронная коммерция;

интернет-банкинг;

доступ к услугам электронного правительства (электронных административных услуг);

социальные сети и сервисы обмена сообщениями в сети Интернет;

голосовые и видеосоединения.

Впервые предусмотрена детальная процедура урегулирования споров при посредничестве регулятора - как между несколькими поставщиками услуг, так и между пользователями и поставщиками.

Кроме этого, документ предусматривает технологическую нейтральность - возможность оператора на свое усмотрение выбирать технологию (например, 3G или LTE) для применения на его частотах.

Ранее "Страна" сообщала, что нардепы хотят обязать интернет-провайдеров раскрывать данные о деятельности пользователей. Согласно документу, провайдеры телекоммуникаций обязаны за собственные средства устанавливать в своих сетях техническое обеспечение, необходимое для проведения негласных следственных (розыскных) действий.

Также мы писали, что в Минцифры просят из бюджета 5,5 млрд ради обеспечения доступом к скоростному интернету жителей украинских сел.