Родственники, братья и усыновители. Минюст объяснил, кому из украинцев не зарегистрируют брак
В Украине граждане, которые желают вступить в брак, могут это сделать с 18-летнего возраста, а с 16 лет это возможно только по решению суда. Об этом сообщает Минюст.
Вступление в брак в Украине основывается на свободном согласии женщины и мужчины, а принуждение в этом вопросе недопустимо.
Не менее важным условием при заключении брака является установление родства.
Согласно статья 26 Семейного кодекса, установлен список людей, которые не могут вступить в брак между собой:
- родственники прямой линии родства;
- родные братья и сестры, в частности, полнородные (имеют общих родителей) и неполнородные (общий только отец или мать);
- двоюродные брат и сестра, родные тетя, дядя и племянник, племянница;
- усыновитель и усыновленный им ребенок.
Также уточняется, что брак между усыновителем и приемным ребенком может быть зарегистрирован только после отмены усыновления.
Кроме того, суд может предоставить право на брак между родным ребенком усыновителя и усыновленным им ребенком, а также между детьми, которых он усыновил.
Ранее "Страна" писала о том, что юристы объяснили, какое имущество даже в браке остается личной частной собственностью мужа или жены.
Также мы сообщали, что те, кто счастлив в браке, легче и проще переносят карантин.