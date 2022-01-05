В Украине граждане, которые желают вступить в брак, могут это сделать с 18-летнего возраста, а с 16 лет это возможно только по решению суда. Об этом сообщает Минюст.

Вступление в брак в Украине основывается на свободном согласии женщины и мужчины, а принуждение в этом вопросе недопустимо.

Не менее важным условием при заключении брака является установление родства.

Согласно статья 26 Семейного кодекса, установлен список людей, которые не могут вступить в брак между собой:

родственники прямой линии родства;

родные братья и сестры, в частности, полнородные (имеют общих родителей) и неполнородные (общий только отец или мать);

двоюродные брат и сестра, родные тетя, дядя и племянник, племянница;

усыновитель и усыновленный им ребенок.

Также уточняется, что брак между усыновителем и приемным ребенком может быть зарегистрирован только после отмены усыновления.

Кроме того, суд может предоставить право на брак между родным ребенком усыновителя и усыновленным им ребенком, а также между детьми, которых он усыновил.

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