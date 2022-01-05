2021 год в Киеве стал одним из самых теплых за последние 20 лет. Средняя температура воздуха в столице составила +9,2 градуса, что на 0,2 градуса больше климатической нормы 1991-2020 годов. Кроме того, в течение 2021 года в Киеве зафиксировали 25 температурных рекордов.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского.

В обсерватории рассказали, что в течение семи месяцев прошлого года наблюдались положительные отклонения температуры воздуха по сравнению со средними многолетними показателями, а пять месяцев продемонстрировали отрицательные отклонения от нее. Наибольшие отклонения фиксировали в июле и ноябре: на 3,3 градуса и 2,2 градуса соответственно.

Холоднее всего в прошлом году было 20 января, когда столбили термометров в столице опустились до отметки -20,2 градусов. Жарче всего было 24 июня, когда воздух в тени прогрелся до +35,5 градусов.

Осадков в Киеве на проспекте Науки, 37 выпало 533 мм, это 86% климатической нормы. 2021 год вошел в двадцатку самых сухих. Однако во времени осадки распределились очень неравномерно - почти две месячные нормы выпали в январе и феврале, а в июне и октябре их количество не превысило и 32% от средних многолетних показателей.

Всего в 2021 году в Киеве было зафиксировано 25 температурных рекордов. Больше всего - в январе и июне: соответственно 9 и 10.

"Страна" писала о том, что июнь-2021 в Киеве оказался почти на 2 градуса теплее нормы.

Также мы сообщали, что среднемесячная температура воздуха января в столице составила -2,5 градуса, что превышает обновленную климатическую норму на 0,7 градуса.