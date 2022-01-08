Сегодня, 8 января, на церковном календаре - День ангела Марии в честь мученицы Марии Лактионовой, которая была канонизирована в 2001 году.
Ранее мы рассказывали, что в январе свои именины также встречают Иваны (20 января), Татьяны (25 января) и Максимы (29 января). Теперь собрали открытки и поздравления для Маш.
Значение имени
Мария переводится с еврейского как "высокая", "знатная", превознесенная", "госпожа". Это имя наделяет обладательницу добротой и порядочностью, отзывчивостью, надежностью и любовью к людям.
У девушек с этим именем добрый характер, они воспитаны и благородны, никогда не откажут знакомым, которые попали в беду. Но, несмотря на нежность, у Марии достаточно твердый и волевой характер. Она может постоять за себя и близких, отличается принятием твердых решений.
Зачастую это творческие личности, у которых с раннего детства проявляются способности к рисованию и стихосложению. Однако успехов Марии могут с легкостью добиться в различных сферах деятельности: от административной работы до карьеры в управленческой сфере. Профессиональные успехи их ждут также в медицине, педагогике, юриспруденции. Часто Мария стремится к самостоятельной работе и не терпит подчинения.
Взрослые годы она посвящает семье и воспитанию детей, часто бывает счастлива в браке, умеет поддерживать верные и теплые отношения с супругом.
Поздравления и открытки с именинами
Маша, с Днем ангела, хотим пожелать тебе прекрасной и счастливой жизни, всегда верить в себя и никогда не унывать!
Мария, в День ангела посвящаем тебе все тосты: славься своим упорством, силой воли и добрым нравом, пусть в твоей жизни все складывается благополучно, каждый день будет ярким и теплым!
Машенька, пусть сбываются любые желания, близкие балуют тебя необычными сюрпризами и подарками, ненастья обходят тебя стороной, а жизнь приносить взаимную любовь и безбрежное счастье.
Милая Маша, желаю тебе всего самого лучшего: весеннего настроения, солнечных улыбок, море везения и чудес. Пусть в доме будет совет да любовь, родные чаще радуют успехами, а финансы позволяют приобретать обновы.
С именинами, Мария! Желаем исполнить все свои мечты, чтобы все дела ладились, а тебе сопутствовала по жизни большая любовь и счастье.
Пусть искрится блеск в глазах,
Веселый смех звенит в словах,
На душе царит покой,
А проблемы гони долой!
Маша, пусть у тебя будет много времени для себя! Крепкого здоровья, чистой любви и семейного счастья!
Машенька, родная, будь мудрой, когда это необходимо, и беспечной, когда это возможно! Позволь счастливым моментам чаще случаться в твоей жизни и пусть они длятся как можно дольше!