Сегодня, 8 января, на церковном календаре - День ангела Марии в честь мученицы Марии Лактионовой, которая была канонизирована в 2001 году.

Ранее мы рассказывали, что в январе свои именины также встречают Иваны (20 января), Татьяны (25 января) и Максимы (29 января). Теперь собрали открытки и поздравления для Маш.

Значение имени

Мария переводится с еврейского как "высокая", "знатная", превознесенная", "госпожа". Это имя наделяет обладательницу добротой и порядочностью, отзывчивостью, надежностью и любовью к людям.

У девушек с этим именем добрый характер, они воспитаны и благородны, никогда не откажут знакомым, которые попали в беду. Но, несмотря на нежность, у Марии достаточно твердый и волевой характер. Она может постоять за себя и близких, отличается принятием твердых решений.

Зачастую это творческие личности, у которых с раннего детства проявляются способности к рисованию и стихосложению. Однако успехов Марии могут с легкостью добиться в различных сферах деятельности: от административной работы до карьеры в управленческой сфере. Профессиональные успехи их ждут также в медицине, педагогике, юриспруденции. Часто Мария стремится к самостоятельной работе и не терпит подчинения.

Взрослые годы она посвящает семье и воспитанию детей, часто бывает счастлива в браке, умеет поддерживать верные и теплые отношения с супругом.

Поздравления и открытки с именинами

Маша, с Днем ангела, хотим пожелать тебе прекрасной и счастливой жизни, всегда верить в себя и никогда не унывать!

Мария, в День ангела посвящаем тебе все тосты: славься своим упорством, силой воли и добрым нравом, пусть в твоей жизни все складывается благополучно, каждый день будет ярким и теплым!

Машенька, пусть сбываются любые желания, близкие балуют тебя необычными сюрпризами и подарками, ненастья обходят тебя стороной, а жизнь приносить взаимную любовь и безбрежное счастье.

Милая Маша, желаю тебе всего самого лучшего: весеннего настроения, солнечных улыбок, море везения и чудес. Пусть в доме будет совет да любовь, родные чаще радуют успехами, а финансы позволяют приобретать обновы.

С именинами, Мария! Желаем исполнить все свои мечты, чтобы все дела ладились, а тебе сопутствовала по жизни большая любовь и счастье.

Пусть искрится блеск в глазах,

Веселый смех звенит в словах,

На душе царит покой,

А проблемы гони долой!

Маша, пусть у тебя будет много времени для себя! Крепкого здоровья, чистой любви и семейного счастья!

Машенька, родная, будь мудрой, когда это необходимо, и беспечной, когда это возможно! Позволь счастливым моментам чаще случаться в твоей жизни и пусть они длятся как можно дольше!