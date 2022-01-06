Международная группа по координации и помощи жертвам рейса МАУ PS752 по случаю двух лет со дня его крушения под Тегераном по пути в Киев выступила с совместным заявлением. Его ключевая мысль - обвинение Ирана в отказе выплатить компенсацию за катастрофу, случившуюся по вине иранских военных.

Заявление опубликовано на сайте МИД Украины.

В нем сказано, что 6 января состоялась встреча Международной группы по координации и помощи жертвам рейса PS752. По ее итогам министры, представляющие Канаду, Швецию, Украину и Великобританию, напомнили о необходимости прозрачного и справедливого расследования, а также о привлечении к ответственности всех виновных в падении самолета.

"Как группа государств, пострадавших от нарушений Исламской Республикой Иран норм международного права, мы объединили наши усилия, чтобы обеспечить защиту интересов жертв и их семей, а также уважение принципа верховенства права. Имея единственную цель, мы постоянно призывали Исламскую Республику Иран к добросовестным переговорам, направленным на выполнение Ираном международно-правовых обязательств по полному возмещению ущерба за PS752", - сказано в тексте заявления.

Министры напомнили, что недавно Международная группа обратилась к Ирану с предложением взять на себя обязательство по вступлению в переговоры до 5 января 2022 года. Но 27 декабря получила однозначный ответ, в котором отмечалось, что Иран не видит необходимости вести переговоры с Международной группой.

"Несмотря на то, что Иран сначала согласился сотрудничать с Международной группой, о чем было сообщено во время первого раунда переговоров 30 июля 2020 года, Иран изменил свою позицию и категорически выступает против любых дальнейших переговоров, связанных с нашим коллективным требованием о возмещение ущерба за PS752. Поскольку Иран несет международно-правовую ответственность перед пострадавшими государствами, данный вопрос должен обсуждаться коллективно, чтобы обеспечить справедливое и равное отношение ко всем жертвам трагедии", - говорится в заявлении.

Министры заключили, что "Иран продолжает избегать выполнения своих международных правовых обязательств, отказываясь вести дальнейшие переговоры с Международной группой и не возмещая ущерба за свои действия". В связи с этим "Международная группа не считает целесообразным терпеть надругательство над памятью 176 невинных жертв".

"Несмотря на наши усилия за последние два года и многочисленные попытки решить этот вопрос путем переговоров, Международная группа определила, что все дальнейшие попытки убедить Иран и вступить в переговоры бесполезны. Международная группа сосредоточится на дальнейших действиях для решения этого вопроса в соответствии с нормами международного права", - резюмируется в заявлении.

Это уже не первое обвинения Ирана со стороны МИД. Раньше МИД обвинял Тегеран в манипуляциях из-за сбитого самолета.

Также ведомство выражало неверие в то, что Иран предъявил обвинения в крушении самолета МАУ десяти чиновникам.