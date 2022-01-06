"Как вы меня нашли?" Сбежавшего из тюрьмы 20 лет назад мафиози арестовали благодаря Google Maps и Facebook
Член итальянской мафии, который десятилетиями находился в бегах, был арестован после того, как был замечен на фотографиях сервиса Google Maps.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные следствия.
61-летний мафиози Джоаккино Гаммино был найден в испанском городе Галапагаре, где он жил под именем Мануэль.
По данным следствия, снимок Google Street View, показывающий человека, похожего на Гаммино, стоящего перед продуктовым магазином, стал ключом к выслеживанию беглеца.
Гаммино сбежал из римской тюрьмы в 2002 году и был приговорен к пожизненному заключению в следующем году за убийство. Он был членом сицилийской мафиозной группировки, известной как Stidda, и был одним из самых разыскиваемых гангстеров Италии.
Сицилийская полиция считала, что Гаммино находится в Испании, но именно фотография, на которой он разговаривает с человеком возле ресторанчика, повлекла за собой немедленное расследование.
Его личность была подтверждена, когда полиция нашла в Facebook страницу закрытого ресторана Cocina de Manu, который находился поблизости. Там были опубликованы фотографии Гаммино в одежде шеф-повара, и его опознали по шраму на подбородке. В меню ресторана были блюда сицилийской кухни.
Он был арестован 17 декабря, но об этом стало известно только на этой неделе.
После ареста он сказал полиции: "Как вы меня нашли? Я даже своей семье не звонил в течение 10 лет".
Гаммино находится под стражей в Испании, и итальянская полиция надеется вернуть его в Италию к концу февраля.
Ранее "Страна" сообщала, что итальянская мафия начала бесплатную раздачу продуктовых наборов малоимущим жителям страны, которые находятся на карантине и страдают из-за экономического кризиса.
Также мы писали о подробностях картины убийства главаря гангстерского клана Гамбино Франческо Кали в Нью-Йорке в 2019 году.