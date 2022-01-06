Член итальянской мафии, который десятилетиями находился в бегах, был арестован после того, как был замечен на фотографиях сервиса Google Maps.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные следствия.

61-летний мафиози Джоаккино Гаммино был найден в испанском городе Галапагаре, где он жил под именем Мануэль.

По данным следствия, снимок Google Street View, показывающий человека, похожего на Гаммино, стоящего перед продуктовым магазином, стал ключом к выслеживанию беглеца.

Гаммино сбежал из римской тюрьмы в 2002 году и был приговорен к пожизненному заключению в следующем году за убийство. Он был членом сицилийской мафиозной группировки, известной как Stidda, и был одним из самых разыскиваемых гангстеров Италии.

Сицилийская полиция считала, что Гаммино находится в Испании, но именно фотография, на которой он разговаривает с человеком возле ресторанчика, повлекла за собой немедленное расследование.

Его личность была подтверждена, когда полиция нашла в Facebook страницу закрытого ресторана Cocina de Manu, который находился поблизости. Там были опубликованы фотографии Гаммино в одежде шеф-повара, и его опознали по шраму на подбородке. В меню ресторана были блюда сицилийской кухни.

Он был арестован 17 декабря, но об этом стало известно только на этой неделе.

После ареста он сказал полиции: "Как вы меня нашли? Я даже своей семье не звонил в течение 10 лет".

Гаммино находится под стражей в Испании, и итальянская полиция надеется вернуть его в Италию к концу февраля.

Ранее "Страна" сообщала, что итальянская мафия начала бесплатную раздачу продуктовых наборов малоимущим жителям страны, которые находятся на карантине и страдают из-за экономического кризиса.

Также мы писали о подробностях картины убийства главаря гангстерского клана Гамбино Франческо Кали в Нью-Йорке в 2019 году.