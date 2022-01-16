В волосах мумий из аргентинских Анд возрастом от 1500 до 2000 лет исследователи нашли яйца вшей - гнид. Клей, которым они прикреплены к волосу, прекрасно сохраняет все, что покрывает, включая человеческую ДНК. Ученые выяснили, что благодаря этому свойству он содержит больше ДНК мумии, чем обычно извлекают из зубов и костей.

Об этом пишет издание "National Geographic Россия".

Самки вшей очень крепко прикрепляют каждое свое яйцо к человеческом волосу. Секрет крепкого сцепления с волосом заключается в клее, который вши выделяют из желез своих репродуктивных органов. Исследователи обнаружили, что он настолько прочный, что яйца вшей сохраняются на головах мумий спустя тысячелетия.

Поскольку вши захватывали в клей клетки кожи головы людей, ученым удалось секвенировать геномы этих клеток кожи и выяснить некоторые обстоятельства жизни завшивленных южноамериканцев, коотрые после смерти мумифицировались. Так, оказалось, что в аргентинские Анды их предки прибыли из тропических лесов на юге Венесуэлы и Колумбии.

Более того, поскольку клей вшей содержит больше ДНК, чем другие ткани, ученым достаточно лишь найти вшей, которые были широко распространены по всему миру.

"Если у вас есть волосы или одежда, вы можете обнаружить гнид. Мы можем изучить тысячи лет естественной и эволюционной истории хозяев и вшей, просто изучив ДНК, застрявшую в клее", – сказала Алехандра Перротти, ведущий автор исследования.



Этот метод позволяет ученым изучать ДНК без инвазивных или деструктивных методов, таких как вскрытие черепа, что часто вызывает культурные опасения при изучении ДНК в останках древних людей.

Две мумии, давшие материал для этого исследования, были захоронены около двух тысяч лет назад в пещерах Калингаста и скальных убежищах высоких Анд в современной провинции Сан-Хуан в центральной части Западной Аргентины. В этом холодном засушливом регионе мумии отлично сохранились вместе с их эктопаразитами.

ДНК показала генетические связи между этими мумиями и людьми, жившими в Амазонии 2000 лет назад. Горные жители этого района, представители культуры ансилта, раньше прибыли из регионов тропических лесов на территории нынешней южной Венесуэлы и Колумбии. Такая информация помогает воссоздать предысторию Южной Америки, которая особенно сложна в Аргентине, где многие коренные народы были истреблены, ассимилированы или депортированы столетия назад.

Гнида на человеческом волосе

Чтобы подтвердить свои выводы, команда также проанализировала ДНК самих гнид и сравнила ее с другими известными популяциями вшей. Выяснилось, что история миграции паразитов отражает миграцию их человеческих хозяев из Амазонки в Анды.

Поскольку клей от вшей сохраняет все, что покрывает, команда также обнаружила источники ДНК окружающей среды, которые не были ни людьми, ни вшами. Наряду с разными штаммами бактерий были найдены самые ранние доказательства существования полимавируса клеток Меркеля. Этот вирус, открытый только в 2008 году, может вызывать рак кожи, и теперь исследователи предполагают, что головные вши могут играть определенную роль в его распространении.

Но и это оказалось не последним открытием в этом исследовании. Известно, что в более холодных условиях вши закрепляют яйца ближе к коже головы, чтобы получить тепло от ее кожи. В случае с мумиями вши расположили яйца почти на самой голове, что предполагает, что эти люди подвергались воздействию экстремально низких температур. Возможно, это сыграло какую-то роль в их смерти.

"Эта работа замечательна на нескольких уровнях. Во-первых, авторам удалось секвенировать геном из такого небольшого и, казалось бы, незначительного исходного материала, а во-вторых, вши на этих головах внесли свой вклад в наше понимание миграции людей", - резюмировал биолог из Флоридского музея естественной истории Дэвид Рид.

Ранее "Страна" сообщала, что ученые США хотят оживить мамонтов, соединив их ДНК с геномом индийского слона.

Также мы писали, что генетики восстановили облик девушки из каменного века благодаря жвачке.