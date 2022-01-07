В ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию, что неизвестный парень в жилом секторе села Берестовка Ровенской области стрелял вверх из автомата.

Чтобы проверить информацию, на место происшествия выехали работники сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции №2 (пгт. Владимирец), работник разрешительной системы и участковый офицер полиции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

Полицейским удалось установить личность молодого человека: им оказался 20-летний местный житель. Его пригласили в отделение полиции, куда пришла и его мать.

Молодой человек признался, что автомат самостоятельно изготовил из дерева, а видео со специальным звуком смонтировал в специальной программе. "Оружие" он показал правоохранителям, а также продемонстрировал процесс создания видеоролика.

Эту же информацию подтвердил и оператор - товарищ и односельчанин актера. С участниками инцидента полицейские провели профилактическую беседу.

В Ровенской области местный житель сделал из дерева автомат. Источник: Нацполиция Ровенской области

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