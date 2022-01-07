На самом большом острове Галапагосских островов Исабела началось извержение вулкана Волк.

Об этом сообщают в Twitter в пятницу, 7 января, представители Национального парка Галапагос.

"Вулкан Волк начинает извержение на острове Исабела", - заявили представители Национального парка.

Это уже второе извержение вулкана Волк за последние семь лет. Вулкан находится примерно в 100 километрах от ближайшего человеческого поселения.

В последний раз этот вулкан извергался в 2015 году после 33 лет "сна". Его активность не повлияла на местную дикую природу.

По данным исследователей из Института геофизики Кито (Эквадор), 1 707-метровый вулкан извергал пепел на высоту в 3 800 метров. Также наблюдается выброс лавы на южном и юго-восточном склонах.

На Галапагосских островах началось извержение вулкана Волк. Источник: Twitter/Национальный парк Галапагос

NOTICIA | Cerca de la media noche de este jueves (hora local), se reportó la erupción del volcán Wolf, en el norte de la isla Isabela en el Archipiélago del Galápagos, después de 7 años de relativa calma.

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Ранее "Страна" сообщала, что ученые официально объявили о завершении извержения вулкана Кумбре-Вьеха на канарском острове Ла-Пальма, которое длилось три месяца. Директор Национального географического института Канарских островов Мария Хосе Бланко сказала, что все индикаторы указывают на то, что извержение исчерпало себя, но она не исключает повторной активации вулкана в будущем.

Также мы писали, что сейсмологи прокомментировали слухи, что Крыму угрожает "цепочка землетрясений".