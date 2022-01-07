На Галапагосских островах "проснулся" вулкан Волк. Фото: Twitter

На самом большом острове Галапагосских островов Исабела началось извержение вулкана Волк.

Об этом сообщают в Twitter в пятницу, 7 января, представители Национального парка Галапагос.

"Вулкан Волк начинает извержение на острове Исабела", - заявили представители Национального парка.

Это уже второе извержение вулкана Волк за последние семь лет. Вулкан находится примерно в 100 километрах от ближайшего человеческого поселения.

В последний раз этот вулкан извергался в 2015 году после 33 лет "сна". Его активность не повлияла на местную дикую природу.

По данным исследователей из Института геофизики Кито (Эквадор), 1 707-метровый вулкан извергал пепел на высоту в 3 800 метров. Также наблюдается выброс лавы на южном и юго-восточном склонах.

На Галапагосских островах пробудился вулкан Волк

Извержение вулкана Волк

На Галапагосских островах началось извержение вулкана Волк. Источник: Twitter/Национальный парк Галапагос

Ранее "Страна" сообщала, что ученые официально объявили о завершении извержения вулкана Кумбре-Вьеха на канарском острове Ла-Пальма, которое длилось три месяца. Директор Национального географического института Канарских островов Мария Хосе Бланко сказала, что все индикаторы указывают на то, что извержение исчерпало себя, но она не исключает повторной активации вулкана в будущем.

Также мы писали, что сейсмологи прокомментировали слухи, что Крыму угрожает "цепочка землетрясений".

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