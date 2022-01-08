В субботу, 8 января, ситуация в Казахстане оставалась тяжелой, но с уверенным перевесом в пользу стабилизации. Набирает силу полицейская и военная операция против бунтующих вооруженных групп и мародеров.

В эпицентре протестов - Алма-Ате - сегодня стало намного спокойнее, чем было пару дней назад. Но люди по-прежнему без нужды не появляются на улице и с трудом достают продукты.

Главным политическим итогом дня стали заявления, сделанные представителями бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Они призвали всех поддержать президента Касыма-Жомарта Токаева.

Тем самым Назарбаев фактически признал главенство Токаева. "Транзит власти" можно считать законченным.

"Страна" подводит итоги событий в Казахстане за 8 января.

Ситуация в Алма-Ате

Положение в городе, который уже третий день идет зачистка, движется к стабилизации. Хотя выстрелы там еще слышны, но понемногу начинает оживать связь (сегодня включили мессенджеры, которые до этого не работали), в магазины начали подвозить хлеб, молоко и самое необходимое.

В целом, говорят люди, ситуация гораздо спокойнее, чем в предыдущие дни.

Впрочем, за продуктами все еще большие очереди. И принимают пока только наличку. Карточкой расплатиться невозможно, банкоматы не работают и многие из них разбиты.

При этом все крупные магазины и ТРЦ находятся под охраной усиленных нарядов полиции, поскольку их регулярно пытаются ограбить.

Очередь за хлебом в Алма-Ате

Большинство горожан выходят лишь за едой, а так предпочитают сидеть дома и не включать свет по вечерам. Самая опасная ситуация в центре города, где по-прежнему раздается стрельба и что-то взрывается.

При этом периодический стрекот автоматов уже не отпугивает детей с детской площадки.

В Алма-Ате с 22:00 по местному времени начинается комендантский час. По городу ездят машины с громкоговорителями, где предупреждают, что не нужно выходить на улицу.

Город и окрестные населенные пункты окружены блок-постами. Проверяют место жительства водителей и сразу задерживают машины без номеров. Также в конце для сообщили, что под Алма-Атой идет бой на трассе, ведущей в сторону киргизской столицы Бишкека.

К слову, вероятнее всего, что среди иностранцев, которые участвовали в нападениях на Алма-Ату, были граждане Киргизии - первая столица Казахстана недалеко от границы с этой страной, где происходят затяжные политические кризисы.

Что происходит в других городах

В городе Талдыкоргане, где повалили памятник Нурсултану Назарбаеву, банды мародеров продолжают нападения. Сегодня ночью они ограбили крупный магазин бытовой техники.

В Атырау на севере Каспия все органы власти работают в штатном режиме, хотя и установлены блокпосты. В Актау - столице Мангистауской области, где и начались все протесты - протестующие, судя по видео, вообще разошлись по домам.

В столице Нур-Султане все спокойно, но силовики ведут квартирные обходы по всему городу и проверяют документы. Всех, у кого их нет или просто подозрительных, задерживают.

В Усть-Каменогорске на востоке страны до сих пор нет интернета и едва работает мобильная связь - похоже, там ликвидируют еще один очаг нападений.

То есть продолжается подавление "горячих" точек, где группируются боевики, и пока рано говорить о полном контроле над ситуацией. Но порядок очевидно наводят - как внутри городов, так и на коммуникациях. Чему, несомненно, помогло введение миротворцев ОДКБ, после которого казахские силовики начали действовать гораздо увереннее.

Загадка Назарбаева

Пока идут зачистки вооруженных групп, в казахской верхушке продолжаются интересные процессы. Они связаны с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым и его кадрами.

Во-первых, как сегодня стало известно, еще 6 января был задержан бывший глава Комитета нацбезопасности Карим Масимов - его подозревают в госизмене.

Напомним, накануне президент Токаев заявил, что вызывает удивление как казахские спецслужбы могли не заметить подготовки к беспорядкам и, фактически, вооруженному мятежу.

А казахские эксперты заявили, что КНБ скрывала информацию о создании тренировочных лагерей для боевиков, которые затем были задействованы при организации беспорядков.

Также вчера прошла информация об аресте племянника Назарбаева Самата Абаша, который несколько дней назад был уволен с поста первого заместителя главы КНБ. Но затем ее опровергли.

Что касается Масимова, то он считался одним из самых приближенных к Назарбаеву чиновников. Долгое время при нем занимал пост премьер-министра и даже рассматривался как его возможный преемник (но, по итогу, выбор пал на Токаева). Пост главы КНБ он занял в 2016 году - то есть, ещё во времена президентства Назарбаева.

То есть, с одной стороны идет зачистка назарбаевских кадров. С другой - о Елбасы, который с начала протестов ничего не комментировал, сегодня начали появляться первые новости. Его пресс-секретарь заявил, что Назарбаев находится в Казахстане и призывает всех поддержать президента Токаева.

Вчера, напомним, прошли слухи, что Назарбаев с дочерьми и их семьями покинули Казахстан. Также появился слух, что его уже нет в живых.

Вскоре после этого появилась информация, что Назарбаев поговорил по телефону с Лукашенко.

А сегодня, как видим, опровергли, что он уехал из страны.

Но главное даже не это, а то, что Назарбаев призвал "плотиться вокруг Токаева". Накануне много обсуждалось то, что Токаев на фоне протестов решил наконец-то стать полноправным президентом, а не "тенью Назарбаева" (Елбасы и его семья по-прежнему в реальности управляли страной и после ухода Назарбаева с поста президента в 2019 году).

Но после начала острой фазы протестов Токаев резко замкнул процессы на себя: поменял руководство КНБ и стал вместо Назарбаева главой Совбеза.

И несколько дней было неясно как на это реагирует сам Елбасы (отсюда и слухи о его отъезде из страны). После сегодняшнего же комментария стало понятно - он не будет сопротивляться переменам и призвал всех принять главенство Токаева.

Это, пожалуй, главный политический итог сегодняшних событий в Казахстане.

Кто устраивает погромы в Алма-Ате?

Журналист "Страны" Александра Харченко поговорила с жителями Алматы и узнала у них, что сейчас происходит в городе и как они оценивают события последних дней.

Общее настроение - ощущение ужаса от происходящего. И непонимания того, как мог полностью мирный город буквально за несколько дней превратиться в поле битвы и хаоса.

"Мы сами выходим только за хлебом, за которым огромные очереди. Вчера два часа стояли за батонами в хлебный в нашем дворе. Еще можно купить самое необходимое - молоко, муку. Хорошо, что дома были запасы - макароны, консервы, овощи. Карточки не принимают - только наличные, а многие банкоматы разгромлены. Повсюду следы погромов - разбитые витрины, фонари, сожженный акимат (облсовет, - Ред.), сгоревшие машины. Нам рассылают смски, чтобы не выходили на улицу, идет антитеррористическая операция. Очень страшно, на самом деле. Особенно за детей. Моя шестилетняя дочка спросила меня: "Пап, а мы жить будем?". До слез просто".

"Непосредственно город разгромили банды молодых "мамбетов" 20-25 лет - так у нас называют малообразованных селюков, которые за пару тысяч тенге и горстку анаши мать родную зарежут. Они выросли в степи, в многодетных семьях. Живут общинами, поэтому даже без интернета легко собираются. А вот кто их организовал и платил им, другой вопрос".

Подробнее о ситуации в городе и "мамбетах" - в материале "Страны".