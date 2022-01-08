В правоохранительные органы Киева поступила информация о заминировании всех торговых центров столицы.

Об этом сообщают "Украинские национальные новости" со ссылкой на комментарий пресс-секретаря полиции Киева Юлии Гирдвилис.

"Имеем сообщение о минировании всех ТРЦ в Киеве. По состоянию на сейчас идет проверка, на местах работают сотрудники взрывотехнической службы, кинологи и другие профильные службы", - рассказала Гирдвилис.

Ранее "Страна" сообщала, что в конце декабря в Киеве прокатилась волна заминирований, оказавшихся, к счастью, ложными. Так, в воскресенье, 26 декабря, из киевского ТРЦ Blockbuster Mall эвакуировали посетителей после сообщения о минировании.

В субботу, 25 декабря было ограничено движение транспорта в обе стороны на мосту Патона в Киеве в связи с поступившим сообщением в полицию о заминировании моста.

Также в этот день киевская полиция эвакуировала около тысячи человек из торгово-развлекательного центра River Mall в связи с поступившим сообщением о "минировании", которое оказалось ложным.

Кроме того, 9 декабря компания "Укрзализныця" временно ограничила работу Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве в связи с поступившим сообщением о "заминировании".