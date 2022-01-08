В первый день наступившего года телевидение Латвии решило порадовать своих зрителей концертом легендарной группы Depeche Mode. Однако вместо музыкального наслаждения поклонники получили разочарование - песни были синхронно переведены на латышский язык.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Политика Страны".

В Латвии, как и в Украине, активно внедряются языковые законы, по которым все вещание на ТВ должно быть на латышском.

"Местное ТВ попыталось исполнить этот закон и перевело как смогло концерт группы Depeche Mode. На видео звучит одна из самых известных песен коллектива — Enjoy The Silence. На ее фоне слышен голос переводчика. И это не прикол. Так реально происходит", - комментирует "Политика Страны".

Напомним, что президент Латвии заявил, что в стране при приеме на работу дискриминируют граждан без знания русского языка.

Ранее "Страна" сообщала, что во Львове в очередной раз избили уличных музыкантов за исполнение песен на русском языке.

Также мы писали, что депутаты Первомайского городского совета заявили о нецелесообразности идеи мовного омбудсмена Тараса Креминя о переименовании города. Они обратили внимание на то, что украинские словари не запрещают существование и употребление в украинском языке слов "первый" и "май".