В Государственном департаменте США дали комментарий по поводу возможных поставок в Украину переносных ракетных комплексов "Стингер".

Об этом сообщает в субботу, 8 января, издание "Радио Свобода" со ссылкой на брифинг пресс-службы Госдепа с представителями СМИ.

В ведомстве заявили, что несмотря на то, что тема предоставления Украине переносных ракетных комплексов "Стингер" поднималась в правительстве Соединенных Штатов, пока нет конкретных ответов о механизмах передачи этих комплексов Украине.

Напомним, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает передачу Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger. Соответствующий запрос поступил в США из Киева. В Министерстве обороны Украины считают, что ракеты класса "земля-воздух" помогут военным защитить страну от низколетящих российских вертолетов и беспилотников.

Ранее "Страна" сообщала, что в Кремле прокомментировали планы американцев по поставкам Украине "Стингеров". По словам пресс-секретаря президента России Путина Дмитрия Пескова, подобные планы Вашингтона "ведут к дальнейшему нагнетанию".

Также мы писали, что Соединенные Штаты Америки в качестве военной помощи передали Украине 30 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет.