Китайский луноход "Юйту-2", который в ноябре прошлого года обнаружил нечто любопытное на обратной стороне Луны, приблизился и определил, что это на самом деле.

Об этом пишет американская ежедневная газета The New York Times.

Объект ранее выглядел как куб, стоящий на поверхности Луны. Исследователи считают, что его могли оставить пришельцы, как монолит в "Космической одиссее 2001 года" Артура Кларка.

Космические власти Китая назвали объект "загадочной хижиной", другие же - "лунным кубом". Луноход отправили, чтобы более детально изучить загадочный объект.

В пятницу, 7 января, в Китае опубликовали информацию о результатах осмотра загадочной находки. Оказалось, что это на самом деле всего лишь камень, а идеальная геометрическая форма была игрой света, тени и угла съемки.

Журналист Эндрю Джонсон, который следит за китайской космической программой, в Твиттере опубликовал снимки с Луны.

По его данным, один из удаленных операторов лунохода на Земле показал, что камень чем-то напоминает кролика, а еще один из камней рядом немного похож на морковку. При этом название самого лунохода переводится как "Нефритовый заяц" или "Нефритовый кролик".

В настоящее время марсоход проехал чуть более 1000 метров с тех пор, как три года назад прибыл на обратную сторону Луны в рамках миссии "Чанъэ-4". Это первая миссия, приземлившаяся на дальней стороне.

Ранее мы писали, что Россия и Китай вместе построят международную научную станцию на Луне.

Также сообщали, как индийская станция "Чандраян-2" приблизилась к Луне.