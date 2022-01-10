Суд в Сумской области осудил бывшего военного за лайки (отметку "класс") в соцсети "Одноклассники".

Информация об этом есть в Едином реестре.

Согласно материалам дела, суть "преступления" в том, что в 2020 году человек лайкнул и поделился публикацией – листовкой с изображением советского герба, звезды с серпом и молотом, с надписью "Один народ" и с современными флагами России, Украины и Беларуси.

В этом суд усмотрел ч. 2 ст 109 УК - "распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или на захват государственной власти".

Бывшему военному суд присудил 4250 грн штрафа. Смягчающим обстоятельством послужило боевое прошлое мужчины.

Ранее мы писали о том, что полицейские Одессы возбудили уголовное производство по факту использования запрещенных символов жителем города.

Кроме того, недавно В городе Измаиле Одесской области 44-летний мужчина пришел под здание военкомата с запрещенной в Украине символикой - флагом СССР, а также угрожал, что дойдет с ним "до Берлина".