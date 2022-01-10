Сегодня завершились переговоры США и России по "ультиматуму Путина". Дипломаты Венди Шерман и Сергей Рябков на протяжении восьми часов общались в Женеве.

По итогам обе стороны сделали отдельные заявления. Из которых видно, что по некоторым вопросам прогресс определенно намечается.

Но в целом предложения России, выдвинутые в конце декабря Байдену и НАТО, на данный момент не приняты. По крайней мере, видимых признаков этого нет. Однако, то, что обе стороны готовы продолжать переговоры показывает, что и по принципиальным позициям есть определенные перспективы прийти к договоренностям.

"Страна" анализирует первые итоги этих переговоров. За которыми последуют новые встречи в рамках НАТО и ОБСЕ.

Позиция России

После встречи в Женеве представитель России дал пресс-конференцию. В целом тон Сергея Рябкова звучал не катастрофично - он заявил, что база для переговоров есть и назвал темы, где они могут иметь успех.

"Есть база для достижения договоренности с США и НАТО по гарантиям безопасности, поиск баланса интересов возможен", - обтекаемо заявил замминистра.

Из более-менее конкретного он упомянул совместный контроль над вооружениями в части ракет. "Диалог по ДСНВ и контролю над вооружениями будет продолжен (в любом случае - Ред.)", - заявил Рябков. То есть, даже если "ультиматум Путина" будет американцами в целом отклонен.

По главным же российским предложениям прогресс пока, судя по заявлениям российской стороны, отсутствует.

Замглавы МИД России прямо заявил, что основное требование Москвы - дать гарантии непринятия Украины в НАТО - пока не услышано. А это ставит под вопрос вообще весь диалог о стратегической стабильности.

"Касательно нерасширения НАТО - там категорически нет никакого прогресса. Это критический момент, от которого зависит дальнейший успех переговоров", - заявил представитель России.

"Мы не услышали плюса в главной теме", - добавил он.

Главная тема, по версии Рябкова - это чтобы "Украина никогда, никогда, никогда не стала членом НАТО".

Украины касался еще один аспект, связанный с военными учениями западных стран у границ России. Речь, видимо, шла о том, чтобы не только НАТО свернуло эти учения, но и Россия уменьшила их интенсивность на своей территории.

На что Рябков ответил, что "Россия продолжит учения на своей территории, как бы в НАТО не возражали". Это, судя по всему, был и опосредованный ответ на требование США отвести войска от границ Украины.

Также он прокомментировал обвинения американцев о якобы планах вторжения в Украину (они, судя по всему, звучали и на переговорах).

"Это мне напоминает фильм с Арнольдом Шварценеггером на Красной площади, который задавался вопросом "Какие ваши доказательства?" Мы тысячу раз просили по многим вопросам американцев о доказательствах. В ответ либо молчание, либо ссылки на то, что "вы и сами знаете, что вы делаете, ничего больше доказывать не нужно". Никаких планов, намерений или причин у России нападать на Украину нет!", - заявил Рябков.

Но в целом дипломат креста на переговорах не ставит. Он говорит, что окончательный вывод Москва сделает после встреч по линии НАТО и ОБСЕ 12 и 13 января. После этого решение Путиным будет приниматься уже едва ли не на этой неделе.

"Речь не о месяцах, не о неделях, нам нужен срочный ответ", - сказал Рябков.

Позиция США

Венди Шерман была более лаконичной.

Она рассказала, что дискуссии в Женеве велись на основе обнародованных ранее российских предложений по безопасности. И обрисовала, где США могут пойти навстречу.

Самое конкретное, что прозвучало - американцы "открыты к взаимным лимитам по военным учениям". А также неким "мерам транспарентности".

Это совпадает с той информацией, что озвучил Рябков. То есть, Штаты предлагают уменьшить интенсивность военных маневров, которые в последнее время стали обоюдно угрожающими - но на паритетных началах.

Россия на это уже ответила, что на своей территории будет проводить учения без консультаций с НАТО. Впрочем, есть еще территория Беларуси, которая вплотную примыкает к Евросоюзу. А также воздушное пространство и акватории у берегов стран Альянса.

Вокруг всего этого и могут проходить торги.

Что же до "транспарентности" - то здесь речь скорее всего идет о договорах о сокращении вооружений, которые также упоминал Рябков.

То есть это те опции, где могут быть подвижки.

В остальном заявления Венди Шерман звучат негативно. Из них становится понятно, что:

1. США требуют от России по сути признать, что идет подготовка "вторжения в Украину" и демонстративно отвести войска.

"Возвращение российских вооруженных сил от границы России и Украины в казармы стало бы доказательством отсутствия планов по якобы потенциальному вторжению России на Украину", - заявила представитель Госдепартамента.

Понятно, что никаких подобных шагов Россия делать не станет, поскольку не только отрицает намерения нападать на Украину - но и не дает отчета о передвижениях войск по своей территории. И здесь мы видим очевидный тупик.

2. США не будут обсуждать перспективы принятия Украины в НАТО с Россией. "Мы не позволим никому помешать политике открытых дверей НАТО", - заявила Шерман.

Выше мы указывали, что Москва именно это требование выставляет как ключевое. И Рябков несколько раз говорил, что гарантии должны быть публичными, а не кулуарными.

3. Сокращение американских военных баз и уменьшение численности войск в Европе - "не стоит на повестке". Да и вообще - "США и РФ пока не готовы к обсуждению конкретных договоренностей в сфере безопасности, сейчас стороны пытаются лучше друг друга понять".

Это противоречит риторике России, которая требует прямых ответов, а не попыток понимания.

4. Звучали традиционные уже угрозы санкциями - ограничений на экспорт в Россию и финансовые санкции (надо думать, отключение SWIFT). Рябков на это заявлял, что шантаж и санкционные угрозы не сработают.

В общем, судя из этой риторики, прогресс есть только в тех вопросах, которые ранее получались и у Байдена еще до личных встреч с Путиным - по контролю над стратегическими вооружениями. Также могут договориться по снижению интенсивности учений.

Но не слишком верится, что лишь это стороны обсуждали около восьми часов. И варианта здесь остается ровно два.

Первый - на самом деле предложения России американцами обсуждаются куда серьезнее, чем это пытаются подать. Но чтобы не разгонять "зраду" это маскируется под конфликтные формулировки.

Иначе вообще непонятно, зачем Байден соглашался на эти переговоры и всячески их "пробивал".

Второй - ключевые требования Москвы по нерасширению НАТО учитывать на Западе не собираются, пытаясь договориться по менее чувствительным для американцев вопросам.

И если такая позиция сохранится неизменной, то переговоры в данном формате будут свернуты уже в ближайшую неделю-две.

Какой сценарий может быть, если переговоры потерпят крах - "Страна" анализировала в материале "За шаг до военного ответа".

Но пока о крахе говорить рано. Есть все признаки, что какие-то конкретные решения, видимо, уже подготовлены. Ведь слишком много дипломатических усилий со всех сторон подключено, чтобы все это оказалось просто мыльным пузырем.