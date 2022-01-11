В Медицинском центре университета штата Мэриленд в США пациенту пересадили сердце генетически модифицированной свиньи. Операция прошла 7 января. Спустя три дня после нее 57-летний пациент чувствовал себя хорошо.

Об этом сообщает Associated Press.

У пациента - Дэвида Беннетта - диагностировали неизлечимую болезнь сердца. До этого мужчине отказали в операции по трансплантации в нескольких медцентрах, и экспериментальная процедура была его последним шансом.

В ближайшие несколько недель Беннетт будет находиться под пристальным наблюдением врачей. Медики настроены оптимистично и заявляют, что в будущем такие операции - ксенотрансплантации - позволят решить проблему нехватки донорских органов.

По данным издания, на сегодня в США около 110 тысяч человек находятся в очереди на пересадку органов, из них примерно шесть тысяч пациентов ежегодно умирают, не дождавшись операции.

Ксенотрансплантация может стать решением этой проблемы, однако такая процедура несет ряд рисков, среди которых отторжение пересаженной ткани с вероятным смертельным исходом для пациента.

Дэвид Беннетт после операции. Фото: University of Maryland School of Medicine

Напомним, летом в Украине впервые одновременно пересадили почки и сердце двум детям и взрослому от посмертного донора.

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