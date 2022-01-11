Министр юстиции Украины Денис Малюська решил поменять имидж и отрастил усы. До этого глава Минюста ограничивался легкой небритостью, при чем и в области бороды.

В новом образе Малюська предстал в видеообращении, которое обнародовал на своей странице в Facebook.

На видео министр едет в автомобиле и рассказывает о том, что попробовал себя "в шкуре обычного работника Минюста" и поработал немного в ЗАГСе. На кадрах крупным планом снято лицо Малюськи, на котором видны его усы.

Стоит отметить, что это не очень обычно для современных политиков. Обычно они, если хотят что-то себе отрастить на лице, то отращивают бороды.

Денис Малюська до смены имиджа. Фото: Facebook

Малюська после смены имиджа. Скриншот из видео

Напомним, в начале прошлого года кардинально изменила имидж глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Она сняла очки и украсила свою "волнистую" укладку она украсила плетением на затылке. Как в течение лет менялась Юлия Тимошенко и что за этим стояло подробно анализировала "Страна".

Также сообщалось, что в прошлом году сменил имидж украинский боксер Александр Усик. Спортсмен примерял стрижку "ежик" и усы