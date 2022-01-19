19 января отмечают большой христианский праздник - Крещение Господне. Церковь вспоминает крещение Христа в реке Иордан. В этот день в народе считают целебной воду в водоемах, поэтому спешат окунуться в проруби для здоровья и чтобы смыть грехи.

Собрали информацию о главных традициях дня, а также картинки и поздравления с Крещением Господним.

Открытки и поздравления

Пусть Крещение Господне подарит море радости и тепла. Крепкого здоровья, достатка в доме, успехов на работе. Пуст невзгоды и болезни обходят тебя стороной.

Поздравляю с Крещением Господним! Желаю достатка, благополучия, здоровья, мира и радости.

Пусть целебная крещенская вода принесет крепкое здоровье, надежду на лучшее, веру в себя и других. Пусть в жизни всегда будет место чуду, а желания, загаданные с чистым сердцем, исполняются.

Нам день сегодняшний напомнит

О том, что помыслы чисты.

Приветствую с Крещением Господним,

Пусть принесет спасенье для души.

Пусть студеная прозрачная крещенская вода унесет болезни и печали. Здоровья, благополучия, семейного счастья!

Поздравляю с одним из самых светлых праздников в году. Пусть Крещение очистит тело от болезней, сердце от зла, а жизнь от бед. С Крещением Господним!

Традиции Крещения

Крещение Господне отмечают в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Считается, что во время этого на него сошел Святой Дух в виде белого голубя. После этого Иисус провел сорок дней в пустыне в посте и молитве, чтобы подготовиться к миссии, которая ему была уготована.

Крещение отмечают два дня. 18 января служится навечерие Крещения и освящается крещенская вода. Тоже самое и 19-го числа.

Одна из самых популярных народных традиций на Крещение - окунуться в ледяную прорубь, чтобы смыть с себя грехи. По поверью такая вода обладает целебной силой и принесет здоровье на целый год.

Правда, подходить к этому нужно ответственно. Заранее начать закаливаться. Правильно и плотно питаться. Пить больше жидкости. Ни в коем случае, не употреблять алкоголь перед нырянием и сразу после него. Также стоит учитывать ограничения по возрасту и состоянию здоровья.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как подготовиться к крещенским окунаниям в прорубь и каких ошибок стоит избегать.