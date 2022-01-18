Вечером 18 января начинается Крещенский Сочельник, который предшествует Крещению Господню. В храмах проходят большие службы и освящают воду в первый раз. На следующий день, 19 января, также служат службы и освящают воду.

Рассказываем о церковных и народных традициях в этот большой религиозный праздник.

Церковный смысл праздника

Крещение Господне напоминает о крещении Иисуса Христа в возрасте 30 лет в водах реки Иордан. После того, как он принял освящение от Иоанна Крестителя на него сошел Дух Святой в виде белого голубя, а все присутствующие услышали голос с небес, который говорил, что перед ними Сын Божий.

После крещения Иисус на 40 дней удалился в пустыню, чтобы в посте и молитве примириться с миссией ценой своей жизни искупить грехи человечества.

Народные традиции и приметы

Одной из главных народных традиций на Крещение является купание в проруби. Считается. что в этот день вода обладает особой целебной силой и может "смыть грехи" с тех, кто окунается.

Ранее мы писали о том, как подготовиться к безопасному купанию в ледяной воде и как избежать главных ошибок.

При этом в последние годы в ПЦУ стали говорить, что купание в проруби - это не украинская традиция и призвали отказаться от нее. Там заявили, что до 1990-х годов обычай массового купания на Крещение у нас не фиксировали и что это отголосок российской традиции окунаться в холодную воду после бани. Также в ПЦУ заявили, что купание не смывает грехи, поскольку не связано с осознанным раскаянием.

На Крещение готовили кутью. Окропляли дом освященной водой, чтобы защитить его от бед и болезней.

На праздник старались не делать тяжелую физическую работу. Не ссорились, не сквернословили, не злоупотребляли алкоголем.

Принято было помогать нуждающимся, подавать милостыню.