В Хмельницком сотрудники Государственной службы спасения и чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) помогли крановщице, которой стало плохо на большой высоте.

Об этом сообщает в Facebook во вторник, 11 января, пресс-служба ГСЧС.

11 января в 08:59 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Мельникова, что в областном центре, на строительной площадке работнице башенного крана стало плохо.

Находясь на высоте, она не могла самостоятельно спуститься, ей потребовалась помощь спасателей.

По вызову был направлен дежурный караул 37-й Государственной пожарно-спасательной части. На месте происшествия спасатели помогли спуститься крановщице на землю, где ее уже ждали работники скорой помощи.

С большой высоты в Хмельницком сняли работницу башенного крана. Источник: Facebook/ГСЧС Украины

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве мужчина забрался на верхушку строительного крана и сорвался на обратном пути на землю.

Также мы писали, что спасателям в Днепропетровской области пришлось снимать с дерева беременную женщину, которая забралась на него и не смогла самостоятельно спуститься.