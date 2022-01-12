В Греции арестовали подозреваемого в организации нашумевшего четверть века тому убийства киллера Александра Солоника, сообщают местные издания. Речь идет о 48-летнем гражданине Греции грузинского происхождения.

"Задержан человек, разыскиваемый как организатор убийств 37-летнего главы российской мафии Александра Солоника и его 19-летней подруги Светланы Котовой, которые произошли в 1997 году. Мужчину задержали в международном аэропорту "Македония" в Салониках. Это 48-летний гражданин Греции, родом из Грузии", - пишет издание Kathimerini.

Позже стало известно имя предполагаемого организатора убийства Александра Солоника. Его зовут Иоаким Карслиадис. Об этом сообщил РИА Новости источник в греческих правоохранительных органах.

Александр Викторович Солоник, aka "Валерьяныч", "Саша Македонский" (прозвище связано с приписываемыми А. В. Солонику навыками стрельбы по-македонски). Он использовал документы на имя Владимир Кесов и Валерьян Попов), а также греческие на настоящее имя Αλεξαντερ Σαλονικ, как он и был обозначен на могильной плите. Родился 16 октября 1960 в городе Курган. Убит коллегами по опасному бизнесу 31 января 1997 в селении Лагониси (Сароникос).

Саша Македонский - российский наёмный убийца, на счету которого десятки заказов, в том числе убийства уголовных "авторитетов" и их родственников. Эксперты говорят, что часть убийств он взял на себя намеренно. Они также сомневаются, что Македонский умел стрелять с двух рук.

Учился в Курганском строительном техникуме, был отчислен с третьего курса за игру в карты.

Служил в Германии, где после танковой учебки стал командиром танка. Занимался спортивной стрельбой и вольной борьбой. Ушел на дембель в 1980 году.

С 1983 года работал в патрульно-постовой службе милиции города Кургана, сержантом ППС и даже поступил в Горьковскую высшую школу милиции (отделение ОБХСС), но был отчислен с первого курса за прогулы и аморальное поведение в отношении женщин. В 1984 году переведен во вневедомственную охрану. В 1985 году уволен за самовольное оставление маршрута и "за дискредитацию звания сотрудника милиции", так как был обвинён в четырёх изнасилованиях.

Работал могильщиком на курганском городском кладбище, где познакомился с будущими авторитетами Курганской организованной преступной группировки.

"Валерьяныч" трижды бежал из-под стражи. Один раз ушёл в побег из изолятора "Матросская тишина", чего раньше никто не делал. Помогавший ему бежать сообщник позже также был убит в Афинах.

Солоник ещё при жизни стал легендой преступного мира девяностых. Убит на вилле в Греции, где случайным свидетелем стала финалистка конкурса красоты Мисс Россия Светлана Котова (тоже убита, расчлененное тело девушки нашли в чемодане спустя три месяца). Тело Солоника обнаружили почти сразу в мешке на одной из свалок пригорода греческой столицы. Похоронен на одном из кладбищ Афин, но позже его тело растворили в кислоте.