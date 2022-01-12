Организации Project Veritas (Проект "Истина") стало известно, что специалисты американской неправительственной организации EcoHealth Alliance занимались исследованиями коронавирусов в нескольких лабораториях на территории США, а также в китайском Ухане перед тем, как там произошла первая вспышка инфекции.

Об этом сообщает портал OpIndia во вторник, 11 января.

Группе, занимающейся расследованием, удалось установить, что еще в марте 2018 года EcoHealth Alliance обратилась к Управлению перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) с просьбой профинансировать научные исследования коронавирусов, переносимых летучими мышами.

Ведомство отклонило данный запрос, посчитав, что подобная работа может быть слишком опасной и нарушит введенный ранее запрет на проведение исследований, направленных на усиление способностей различных вирусов.

Несмотря на это, Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний США (NIAID), возглавляемый доктором Энтони Фаучи, позже одобрил данный проект, и ученые приступили к исследованиям, в том числе в Уханьском институте вирусологии в Китае.

По мнению Project Veritas, американские специалисты могут быть причастны к созданию нового вируса и началу пандемии.

Организация ссылается на письмо некоего майора Джозефа Мерфи, работающего в DARPA, которое оказалось в распоряжении расследователей. В нем эксперт утверждает, что SARS-CoV-2 изначально представлял собой созданную США рекомбинантную вакцину для летучих мышей или ее вирус-предшественник.

Он добавляет, что все детали программы по работе над вирусом были скрыты после того, как инфекция начала распространяться по миру.

Энтони Фаучи - американский учёный и медик, иммунолог и инфекционист. Он занимается исследованиями ВИЧ/СПИДа, работой в области которых наиболее известен, как и туберкулеза и малярии, а также вирусов Зика и Эбола, пандемического гриппа и других инфекций. Сам Фаучи ранее под присягой заявлял Конгрессу США, что его ведомство никогда подобными исследованиями не занималось.

В то же время возглавляющий EcoHealth Alliance Питер Дашак стал одним из первых ученых, который отверг теорию о том, что к пандемии коронавируса привела утечка из уханьской лаборатории.

Кроме того, он входил в состав группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая была направлена в Китай для установления происхождения коронавируса.

Ранее "Страна" сообщала, что заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов прокомментировал теорию об искусственном происхождении штамма коронавируса "омикрон". Он заявил, что вирусы сложно культивировать.

Кроме того, вирусолог добавил, что сегодня современными методами, которыми обладает наука, невозможно ни доказать, ни опровергнуть эту версию.

Также мы писали, что в ведомстве национальной разведки США считают, что власти КНР не знали заранее о COVID-19 до того, как Уханьский институт вирусологии обнаружил штамм вируса.