Китайские ученые обнаружили воду в образце лунного грунта, доставленного на Землю автоматической межпланетной станцией "Чанъэ-5" в 2020 году.

Об этом сообщают данные статьи, опубликованной в научном журнале Science Advances.

"Мы публикуем анализ результатов, основанных на данных в спектрах отражения от 0.48 до 3.2 микрометров, полученных спускаемым аппаратом зонда "Чанъэ-5". По нашим подсчетам, в образце лунного грунта содержится 120 миллионных долей воды, по большей части, появившейся в нем благодаря солнечному ветру", - говорится в исследовательской статье.

В материале отмечается, что грунт был собран в северной части области "Океан Бурь".

"Океаном Бурь" называется крупнейшее лунное море, расположенное в западной части видимой стороны Луны. Название дано итальянским астрономом Джованни Баттиста Риччиоли из предположения, что погода на Земле меняется в зависимости от фаз Луны.

Напомним, миссия "Чанъэ-5" была запущена 24 ноября 2020 года при помощи тяжелой ракеты Long March 5 с космодрома Вэньчан. Мягкая посадка аппарата на Луну состоялась 1 декабря.

Ранее "Страна" сообщала, что доставленные Китаем лунные камни и пыль оказались очень молодыми, им всего лишь два миллиарда лет.

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