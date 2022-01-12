Литва выполнила решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и выплатила компенсацию одному из возможных организаторов терактов 11 сентября 2001 года, выходцу из Палестинской национальной автономии Абу Зубайде за незаконное содержание в секретной тюрьме ЦРУ США под Вильнюсом.

Об этом сообщает пресс-служба Литовского национального радио и телевидения.

По данным службы, в Министерстве юстиции Литвы заявили, что на данный момент выплачены 130 тысяч евро.

По данным ведомства, 21 декабря 2021 года на счет, который был указан в ходатайстве, перевели 100 тысяч евро, еще 30 тысяч евро перечислили адвокату выходца из ПНА.

"Мы получили 4 января подтверждение, что деньги получены, и в тот же день проинформировали комитет (министров Совета Европы - Ред.), который осуществляет надзор за выполнением судебных решений, о выплате компенсации", - сообщили в Минюсте.

Абу Зубайда подозревается в причастности к терактам 11 сентября и сейчас находится на базе Гуантанамо на Кубе.

Ранее мы писали, что ЕСПЧ обязал Украину выплатить по пять тысяч евро судьям старого Верховного суда.

Также сообщали, что ЕСПЧ отказал Минюсту в очередном продлении срока для предоставления обоснования люстрации чиновников.